I Mercenari 3: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv su Italia 1

I

La prima serata del lunedì si apre all’insegna delle forti emozioni con i Mercenari 3. Il lungometraggio del 2014, in onda oggi 27 gennaio 2020 dalle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Patrick Hughes, regista australiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Director, The Lighter, Signs, Red Hill e Come ti ammazzo il bodyguard.

La pellicola d’azione, distribuita da Universal Pictures e sceneggiata da Katrin Benedikt, Creighton Rothenberger, Sylvester Stallone, rappresenta il terzo capitolo dell’omonima saga iniziata nel 2010. Il film inoltre ha potuto contare sulle musiche di Brian Tyler, la fotografia di Peter Menzies Jr mentre il montaggio è stato affidato a Sean Albertson e Paul Harb. Ma vediamo insieme la sinossi de I Mercenari 3!

I Mercenari 3: trama e anticipazioni film stasera in tv su Italia 1

Anche questa volta i Mercenari hanno una pericolosa missione da portare a termine. Guidati da Barney Ross, i coraggiosi uomini liberano dalla prigionia Doc, un collega di vecchia data al quale chiedono in cambio di entrare a far parte del loro team. Il progetto è quello di individuare una grande imbarcazione carica di ordigni esplosivi potentissimi che devono essere consegnati ad un ricco e spietato signore della guerra in Somalia.

Giunti sul posto, i soldati hanno un violento scontro a fuoco con Conrad Stonebanks, ex amico di Ross tradito anni prima proprio da quest’ultimo e intenzionato a vendicarsi del grave torto subito. Durante la sparatoria viene raggiunto da un colpo di pistola Hale Ceaser costringendo così la squadra a a tornare in America. Qui, distrutto all’idea di mettere a repentaglio la vita dei suoi compagni di avventure, Barney prende una decisione importante: continuare da solo l’impresa. Come andrà a finire I Mercenari 3?

Il cast del film

In I Mercenari 3 Sylvester Stallone interpreta Barney Ross mentre Jason Statham è Lee Christmas. Antonio Banderas veste i panni di Galgo, Jet Li quelli di Yin Yang e Wesley Snipes è Doc. Dolph Lundgren nella parte di Gunnar Jensen, Kelsey Grammer quella di Bonaparte e Randy Couture è Toll Road.

Hanno partecipato al film anche Terry Crews nella ruolo di Hale Caesar, Kellan Lutz in quello di John Smilee e Ronda Rousey che è Luna. Inoltre Glen Powell è Thorn, Victor Ortiz interpreta Mars e Robert Davi è Vata. Sarai Givaty indossa le vesti di Camilla e Mel Gibson quelle di Conrad Stonebanks. Completano il cast Harrison Ford nella parte di Max Drummer e Arnold Schwarzenegger in quella di Trench Mouse.

