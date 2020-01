Condividi su

Il Diritto di Opporsi: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Il Diritto di Opporsi. L’emozionante pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 30 gennaio 2020, è stata diretta da Destin Daniel Cretton, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in I Am Not a Hipster, Short Term 12 e Il castello di vetro.

Il lungometraggio drammatico, basato su fatti realmente accaduti e il cui titolo originale è Just Mercy, ha potuto contar sulle musiche di Joel P. West, la fotografia di Brett Pawlak mentre il montaggio è a cura di Nat Sanders. L’opera inoltre è stata presentata al Toronto International Film Festival e al botteghino negli USA ha incassato 27,1 milioni di dollari nelle prime quattro settimane di proiezione. Ma vediamo insieme la sinossi de Il Diritto di Opporsi!

Il Diritto di Opporsi: trama e anticipazioni. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, la pellicola di Destin Daniel Cretton uscirà al cinema giovedì 30 gennaio 2020. Il film segue le vicende di Bryan Stevenson, brillante avvocato che crede fermamente nel diritto di opporsi e lottare contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Nonostante la laurea ad Harvard sia un lasciapassare per i più grandi studi legali d’america, il professionista preferisce rinunciare ai grandi guadagni per partire alla volta dell’Alabama dove può occuparsi di coloro che sono stati per errore, malafede, imbrogli o pregiudizi accusati di un reato non commesso.

Giunto sul posto, il legale deve difendere Walter McMillian, uomo ritenuto colpevole dell’omicidio di una ragazza. Nonostante le innumerevoli prove a suo favore, l’imputato è stato condannato a morte e Bryan rappresenta l’unica speranza per l’innocente di scampare ad una verdetto arbitrario.

Il cast del film

In Il Diritto di Opporsi Michael B. Jordan interpreta Bryan Stevenson e Jamie Foxx è Walter McMillian. Brie Larson veste i panni di Eva Ansley e Tim Blake Nelson quelli di Ralph Myers.

Hanno partecipato al film anche Rafe Spall nel ruolo di Tommy Champan e O’Shea Jackson Jr. in quelli di Anthony Ray Hinton. Infine Rob Morgan recita la parte di Herbert Richardson.

