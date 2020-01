Uno dei titoli in produzione per la nuova piattaforma Disney+ riguarda il Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Loki

Loki 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Uno dei titoli in produzione per la nuova piattaforma Disney+ riguarda il Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Loki. Disney ha deciso di andare a tutta birra per poter competere contro i mostri dello streaming del calibro di Netflix e Amazon Prime Video e l’ha deciso di farlo sfruttando il tema dei supereroi, che vanta di un ampissimo bacino d’utenza. Lo stesso Tom Hiddleston, attore protagonista di Loki nelle saghe cinematografiche, si è dichiarato entusiasta del progetto e ha esposto alcune indiscrezioni su ciò che probabilmente ci aspetta all’uscita della serie: il suo è un personaggio estremamente complesso, intelligente, ma bizzarro e il punto di forza di questo nuovo show sarà non solo quello di dare un quadro completo del Dio dell’Inganno, ma anche quello di connettersi a più vie con gli spettatori, rompendo spesso la quarta parete. Quello che è certo è che la prima stagione, contenente 6 episodi, sarà ricca di sorprese e cercherà di coinvolgere quanto più possibile gli amanti del genere.

In molti, tuttavia, si chiedono se Loki avrà un futuro roseo, ma, per il momento, non ci sono conferme su un eventuale scommessa e produzione di una seconda stagione, sebbene voci di corridoio sostengono che dietro le quinte si parli già di trame future. Non appena saremo in possesso di notizie ufficiali provvederemo ad aggiornarvi.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv possiamo spendere qualche parola a ipotesi di ciò che ci aspetta durante il primo ciclo di episodi.

Loki: la trama

Ancora presto per una sinossi ufficiale, ma possiamo ipotizzare qualcosa su una possibile trama che potremo vedere sul piccolo schermo. Chiunque abbia visto Avengers: Endgame sa benissimo che Loki potrebbe essere sopravvissuto agli eventi di Thanos creando una realtà alternativa dopo essersi impossessato del Tesseract. Ebbene, è probabile che la serie tv che porta il suo nome ci farà vedere il Dio dell’Inganno in una nuova linea temporale svelandoci qualcosa dei suoi progetti. Nulla vieta, tuttavia, che lo show possa in realtà concentrarsi sul passato del Dio portando alla luce nuove informazioni che dipingeranno un quadro più completo.

Il Cast della serie tv

Non è chiaro chi saranno i personaggi dello show; probabilmente vedremo Tom Hiddleston riprendere i panni di Loki. Fin’ora l’unico nome confermato è quello di Sophie di Martino e vari rumors la inquadrano nel ruolo di Lady Loki. Nel momento in cui avremo conferme più chiare provvederemo ad aggiornarvi.

