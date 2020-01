New Amsterdam 2: la trama, il cast e le anticipazioni dell’ultima puntata che andrà in onda stasera 28 gennaio 2020 su Canale 5.

New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni stasera 28 gennaio

È giunto il momento di salutare gli amati protagonisti di New Amsterdam 2. L’ultima puntata della serie televisiva statunitense, nata dalla mente di David Schulner e tratta dal libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital scritto da Eric Manheimer, andrà in onda oggi 28 gennaio 2020 su Canale 5 alle 21.20.

Tre nuovi episodi concluderanno la prima metà di stagione della fiction che segue le vicende professionali e private di un team di dottori sempre alle prese con emergenze, difficili casi medici da risolvere e contrasti tra colleghi. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi New Amsterdam 2!

New Amsterdam 2: trama e anticipazioni stasera 28 gennaio

L’ultima appuntamento con New Amsterdam 2 si aprirà con l’episodio intitolato Bravi soldati. Questa volta il dottor Kapoor deve aiutare un ex militare che dopo l’esperienza della guerra vive in un continuo stato di grande sofferenza psicologica. Lo specialista allora si impegna per far frequentare al suo paziente il gruppo di veterani affetti da sindrome da stress post-traumatico guidato da Iggy Frome. Nel frattempo Reynolds ha in cura una giovane ragazza malata di leucemia la cui unica speranza è un trapianto di midollo osseo ma il padre, donatore ideale, non si mai occupato della figlia. Inaspettatamente l’uomo decide di aiutare la giovane ma subito dopo sparisce come già fatto in passato.

Intanto mentre Sharpe viene a sapere che la sua assistita Elizabeth tempo prima è stata vittima di un errore chirurgico, Lauren è costretta ad assumere antidolorifici ma non ha alcuna intenzione di ricadere nella dipendenza.

New Amsterdam 2: anticipazioni stasera 28 gennaio 2020

New Amsterdam 2 proseguirà poi con Segui il tuo cuore in cui una paziente di oncologia, disperata e sofferenze, scappa dall’ospedale e assume una dose di eroina per alleviare il dolore. Nel frattempo Max è alle prese con il delicato caso di una donna incinta di una bambina morta. Il dottore aiuta l’assistita ad accettare la tragica perdita della sua piccola e proprio questa vicende lo spinge a dire addio al fantasma dell’amata Georgia. Intanto Lauren si sottopone ad un nuovo intervento chirurgico e Rynolds la sostiene.

Trama episodio L’isola di stasera 28 gennaio 2020

La prima metà di stagione di New Amsterdam 2 si concluderà con L’isola. Sharpe, Iggy e Max decidono di partire alla volta della prigione di Rikers Island per prestare soccorso alle recluse del carcere per le quali l’assistenza medica è un’utopia.

Infine grandi cambiamenti scombussolano Floyd mentre Goodwin riceve una notizia strabiliante: è in remissione e quindi può tornare alla vita normale.

New Amsterdam 2: il cast della serie televisiva

In New Amsterdam 2 Janet Montgomery veste i panni di Lauren Bloom, Jocko Sims quelli di Floyd Reynolds e Tyler Labine è Iggy Frome.

Hanno recitato nella fiction anche Ana Villafañe nella parte della nuova specialista, Ian Duff in quella dello stagista del dottor Floyd Reynold e Anupam Kher è Vijay Kapoor. Ryan Eggold interpreta Maximilian Goodwin mentre Freeman Agyeman è Helen Sharpe.

