Roger Eno e Brian Eno, nuovo album: quando esce, titoli e canzoni

Per la prima volta insieme, i fratelli Brian e Roger Eno sono in procinto di pubblicare, distribuito da Deutsche Grammophon, l’album Mixing Colours: la data di uscita è il 20 Marzo 2020. Anche se i due avevano già lavorato insieme alla soundtrack di Dune, noto film di fantascienza del regista David Lynch, questa è la prima volta che uniscono le forze per creare un intero album di diciotto tracce.

Il contenuto di Mixing Colours

Brian Eno è uno dei musicisti e compositori più noti al mondo. Considerato il creatore dell’ambient music, ha collaborato con grandi nomi della musica come i Roxy Music, David Bowie e i Talking Heads, vantando una corposa -- cinquanta album in studio più uno dal vivo -- discografia, che spazia dall’ambient, all’elettronica e dal glam rock alla new age.

Il fratello Roger Eno è meno conosciuto, ma anche lui è un affermato compositore in ambito ambient e ha collaborato con David Gilmour, Beck, Jarvis Cocker e Lou Reed. I due fratelli hanno per la prima volta collaborato per questo disco. Le tracce presenti al suo interno saranno:



1 Spring Frost – 2 Burnt Umber – 3 Celeste – 4 Wintergreen – 5 Obsidian – 6 Blonde – 7 Dark Sienna – 8 Verdigris – 9 Snow – 10 Rose Quartz – 11 Quicksilver – 12 Ultramarine – 13 Iris – 14 Cinnabar – 15 Desert Sand – 16 Deep Saffron – 17 Cerulean Blue – 18 Slow Movement: Sand.



Ogni brano, tranne l’ultimo, è abbinato a un colore, che trasporta l’ascoltatore attraverso le varie sfumature della musica. Sta a lui comprenderle, come se si trovasse ad interpretare un dipinto astratto. “Più ascolti questo album, in particolare con i mondi favolosi che Brian ha creato, più riesci a camminare e ad ambientarti nel suo enorme paesaggio“, ha affermato Roger Eno. Mixing Colours sarà disponibile in CD, LP doppio e in formato digitale.

Celeste

Celeste

Brian e Roger Eno: come è nato il disco

La nascita di Mixing Colours, prima opera congiunta dei fratelli Brian e Roger Eno, non è stata rapida: è dal 2005 che i due hanno cominciato ad assemblare le varie tracce, che solo molto più tardi hanno pensato potessero far parte di un progetto organico. “Non stavamo pensando a un risultato finale, era come una conversazione reciproca che è durata 15 anni. Mi svegliavo, andavo dritto in studio, sistemavo la mia attrezzatura e improvvisavo, poi inviavo a Brian il materiale che reputavo più interessante“, ha spiegato Roger.

“L’idea di un album completo è emersa quando il numero di pezzi continuava ad aumentare con risultati sempre più soddisfacenti. È qualcosa che nessuno di noi avrebbe potuto realizzare da solo“. Dal canto suo, Brian rende merito al fratello: “Ogni strumento è un insieme finito di possibilità sonore, un’isola nell’oceano illimitato di tutti i possibili suoni che potresti fare. Quello che è successo con l’elettronica è che tutti gli spazi tra quelle isole vengono esplorati, producendo nuovi suoni che non sono mai esistiti in precedenza. È stato un grande piacere per me esplorare quell’oceano con le composizioni uniche di Roger“.

In attesa del 20 Marzo, è possibile ascoltare Celeste, il primo singolo estratto dall’album di Brian e Roger Eno.

