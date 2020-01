Condividi su

Blocco traffico Milano 2 febbraio 2020: fasce orarie e quando circolare

Blocco traffico Milano: ieri, lunedì 27 gennaio 2020, il sindaco meneghino Beppe Sala ha annunciato un – a suo modo storico – provvedimento; stop alle auto nel capoluogo lombardo la prossima domenica 2 febbraio.

Blocco traffico Milano: l’annuncio del sindaco Sala

Come si diceva il blocco del traffico a Milano per domenica 2 febbraio è stata annunciata direttamente dal Sindaco Beppe Sala con un post apparso sul suo profilo Facebook. In esso, il primo cittadino ha affermato: “I valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell’aria. Quella per l’ambiente è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione. Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente. Per questo motivo, domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto. Ho chiesto agli uffici di verificare i dettagli operativi e domani (mercoledì 29 gennaio, ndR) saremo più precisi. Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”.

Non succedeva dal 2015

Nonostante le misure anti-smog già intraprese dall’amministrazione milanese, come il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino alla categoria Euro 4 e quello relativo ai riscaldamenti più inquinanti, dal sito dell’Arpa non arrivano delle notizie incoraggianti. Infatti, i dati pubblicati sul portale dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, il particolato Pm10 a Milano ha superato a soglia massima di 50 microgrammi per metro cubo per sette giorni consecutivi (compresa domenica 2 febbraio, cioè quella per cui si è annunciato il blocco del traffico). Detto ciò, a 2020 appena iniziato, Milano ha già “usufruito” di 24 dei 35 giorni all’anno di tolleranza concessi dalla legge a proposito del superamento della soglia di inquinamento

È la prima volta che viene imposto un stop totale alla circolazione dei veicoli durante il mandato del sindaco Sala. L’ultima volta che si è decretato un blocco del genere risale al 2015, quando era sindaco Giuliano Pisapia, e durò per tre giorni di fila. Il blocco di domenica però non sarà di 24 ore ma durerà solo dalle 10 alle 18.

