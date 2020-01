L’alligatore: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Su Rai 2 è in arrivo una nuova serie tv prodotta in Italia: stiamo parlando de l’Alligatore. Trama, cast e anticipazioni dello show

Su Rai 2 è in arrivo una nuova serie tv prodotta in Italia: stiamo parlando de l’Alligatore. Le riprese sono iniziate il 4 novembre dello scorso anno e continueranno almeno fino a febbraio. Lo show è una miniserie televisiva composta da 4 episodi si ispira a una serie di romanzi di successo nati dalla penna di Massimo Carlotto. Ci si aspetta che lo show possa debuttare su rai entro ottobre 2020; per la regia sono state coinvolte due figure: Daniele Vicari e Emanuele Scaringi.

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sui dettagli della trama e il cast de L’Alligatore

L’Alligatore: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di un detective: Marco Burrati, un personaggio anticonvenzionale che ci porterà in questo mondo dai colori e ambientazioni in pieno stile noir. In particolare Burrati, che verrà poi soprannominato appunto l’Alligatore, è un ex cantante di blues finito in prigione ingiustamente. All’interno del carcere vive una situazione drammatica, un incredibile agonia psichica che dura 7 anni. Un lungo periodo di detenzione in cui Burrati è costretto a vivere una realtà che non comprende, che non gli appartiene; svilupperà quindi un’indole schiva, appesantita dalla solitudine e dall’ossessione per la giustizia, oltre che caratterizzata da una forte empatia verso le fragilità degli altri carcerati. In questi 7 anni si lega a Beniamino Rossini, un malavitoso milanese con cui stringe una forte amicizia nonostante le differenze che li contraddistinguono. Insieme, tenteranno di gettar luce sulla corruzione di una società che pur di mantenere un’immagine esemplare insabbia senza rimorsi la verità.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali de l’Alligatore e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Matteo Martari veste i panni di Marco Burrati. Martari è per il momento l’unico attore annunciato dalla produzione, sul resto dei personaggi si mantiene ancora un certo alone di mistero e silenzio stampa. Non appena ci saranno informazioni aggiuntive provvederemo ad aggiornarvi.

