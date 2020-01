Non solo le pellicole, anche le serie tv derivano spesso da romanzi, Graphic Novel (Umbrella Academy) o altre forme di testo.

Libri 2020 che diventeranno serie tv: ecco titoli e trame

Il dualismo tra libri e film va avanti da molto tempo e non è raro sentire amici e conoscenti affermare l’inadeguatezza della trasposizione cinematografica rispetto al volume tra cui è tratta. Non solo le pellicole, anche le serie tv derivano spesso da romanzi, Graphic Novel (Umbrella Academy) o altre forme di testo.

Nel 2020 molte storie raccontate nei romanzi troveranno nuova linfa diventando serie tv.

Le nuove serie tv tratte dai romanzi, quali sono

Americanah è un romanzo scritto nel 2013 da Chimamanda Ngozi Adichie, autrice nigeriana già nota per Ibisco viola e Metà di un sole giallo. Il libro segue la storia di Ifemelu, una giovane nigeriana emigrata negli Usa per frequentare l’università. Della serie tv in programma non si sa ancora molto. Arriverà su HBO Max e la protagonista sarà l’attrice Lupita Nyong’o.

Persone normali, secondo romanzo di Sally Rooney è incentrato sulle figure di Connel e Marianne, due innamorati che affrontano diverse rotture nel corso degli anni. La storia troverà una nuova versione in una miniserie che vedrà i protagonisti interpretati da Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal.

Il complotto contro l’America (The Plot Against America) è un romanzo di Philip Roth, scrittore statunitense tra i più noti e riconosciuti della sua generazione. Nella storia di Roth, secondo una logica di what if, l’aviatore filonazista Charles Lindbergh vince l‘elezioni presidenziali del 1940 e gli USA sono alleati della Germania. Il libro diverrà una serie tv di sei puntate che, a partire da marzo, verranno trasmesse su HBO.

Un’altra storia che troverà nuova forma è quella raccontata da Nick Hornby, titolata Alta Fedeltà. Nel romanzo si racconta la storia di un titolare di un negozio di vinili nella Londra degli anni ’90. Egli, sentimentalmente frustrato e insoddisfatto, non riesce ad affrontare la sua vita senza uno sguardo al passato. La serie tv che racconterà la storia attiverà a febbraio su Hulu, con Zoë Kravitz (figlia del cantate e attore) nei panni della protagonista.

Una famiglia felice è un libro del 2014 di Jean Hanff Korelitz sulla vita di una psicoterapeuta e su come questa cambi radicalmente strada. Nicole Kidman interpreterà la protagonista del romanzo in The Undoing, serie tv prodotta da HBO.

