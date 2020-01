Condividi su

Clownpocalypse: trama, cast e anticipazioni del film horror di Eli Roth

Amanti del genere horror gioite, Clownpocalypse diventerà realtà e vi tormenterà nei vostri peggiori incubi. Il progetto consiste in un franchising composto da un film, un videogioco un evento dal vivo, alcuni cortometraggi e merchandising.

Recentemente è stato reso noto che sarà Eli Roth a produrre la pellicola scatenando così l’entusiasmo dei fan dell’attore e regista statunitense che già in passato ha dimostrato di avere grandi doti e fantasia nella realizzazione di opere da brivido. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Clownpocalypse!

Quando in un progetto spunta il nome di Eli Roth è difficile non mostrare un certo interesse. L’artista infatti, oltre ad considerato un eccellente attore, ha conquistato la fama di regista horror con Cabin Fever, lungometraggio splatter con elementi comici in cui è evidente l’influsso del collega e amico Quentin Tarantino. Quest’ultimo tra l’altro ha pubblicizzato e prodotto Hostel, secondo lavoro dell’autore statunitense molto apprezzato soprattutto per la sua capacità di unire momenti di ironia a scene di grande tensione, violenza e brutalità.

Roth ha dichiarato di star collaborando con la 3 BlackDot per realizzare un progetto in grado di sfruttare tutte le potenzialità che il genere offre. Come già detto in apertura di articolo, Clownpocalypse includerà un film, videogame, alcuni cortometraggi, live experience e merchandising. Eli inoltre finanzierà la pellicola e attualmente è in cerca di un brillante regista che possa dirigere l’opera in produzione dal prossimo anno. Per quanto riguarda la trama non sappiamo ancora nulla tuttavia molto probabilmente racconterà brutalità commesse da inquietanti e spaventosi pagliacci assetati di sangue. Al momento il cast è un mistero ma sicuramente non passerà molto tempo prima che vengano resi noti nuovi e succulenti dettagli sul film.

