Don Matteo 12: trama e anticipazioni di stasera 30 gennaio 2020

Sembra proprio che nulla possa fermare il successo di Don Matteo 12. Anche la nuova stagione dell’amata serie televisiva ha conquistato il pubblico italiano che attende con trepidazione di seguire le avventure del coraggioso parroco dallo sguardo sincero.

La quarta puntata della fortunata fiction, in onda oggi 30 gennaio 2020 alle 21:20 su Rai 1, riserva tante sorprese, inaspettate rivelazioni, difficili casi da risolvere ed emozionanti storie di vita. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Don Matteo 12!

Nella quarta puntata della serie televisiva, intitolata Onora il padre e la madre, giunge in città un misterioso uomo di nome Manlio. Successivamente quest’ultimo confessa di essere il genitore di Natalina Diotallevi, la collaboratrice domestica del prete. La giovernante, inizialmente diffidente, passo dopo passo si affeziona sempre di più al familiare ritrovato ed instaura con lui un legame d’affetto. Tuttavia il parroco di Spoleto ha la sensazione che lo sconosciuto nasconda qualcosa di losco e proprio per questo cerca di scoprire le vere motivazioni che hanno spinto il nuovo arrivato a cercare dopo tanto tempo la figlia.

Non finiscono mai le sorprese per i protagonisti di Don Matteo 12 e infatti Nardi riesce ad ottenere la tutela legale della piccola Ines, evento che riempie di gioia anche la bambina che oramai è molto affezionata al PM dal cuore d’oro. Anna invece vive un momento di profonda tristezza in quanto non riesce a ricostruire quel rapporto sereno e gioioso che aveva in passato con Marco nonostante provi ancora dei forti sentimenti per lui. La donna, confusa e in crisi, si avvicina sempre di più a Sergio al quale offre un lavoro. Infine Cecchini riceve una notizia incredibile: la figlia Assuntina aspetta un bambino. Sarà felice di diventare nonno?

