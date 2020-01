Le Iene Show – Speciale Chico Forti: anticipazioni, storia e chi è

Condividi su

La prima serata del giovedì si apre all’insegna un grande caso di cronaca con Le Iene Show- Speciale Chico Forti. L’amata trasmissione televisiva, in onda oggi 30 gennaio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, dopo aver dedicato già in passato alcuni servizi alla storia dell’imprenditore italiano, torna ad occuparsi dell’ intricata vicenda grazie a nuovi e sconcertanti elementi che lasceranno Senza parole il pubblico a casa.

Al timone dell’inchiesta ci sarà l’inviato Gaston Zama che ripercorrerà gli eventi legati alla morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio del 1998, fino all’arresto e condanna all’ergastolo del nostro connazionale che attualmente è recluso in un carcere di massima sicurezza in Florida e non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Le Iene Show!

C’è grande attesa per la nuova puntata de Le Iene Show dedicata alla storia che ha commosso e appassionato i telespettatori desiderosi di scoprire la verità sull’omicidio di Dale Pike. Prima di essere coinvolto in questo scottante caso di cronaca nera, la vita dell’imprenditore era pressoché perfetta. Nato a Trento l’8 febbraio del 1959, Chico Forti dopo la maturità scientifica lascia la sua città e parte alla volta di Verona per frequentare l’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Negli anni ’90 è tra i concorrenti di Telemike e successivamente partecipa a ben 6 mondiali e due europei di windsurf. Trasferitosi negli Stati Uniti e vinto il campionato italiano di vela, un incidente automobilistico mette fine alla sua carriera agonistica. Il nostro connazionale che mai avrebbe immaginato di diventare il protagonista di uno speciale de Le Iene Show passa quindi alla produzione di filmati di sport estremi, entra nel cast di alcuni programmi televisivi e collabora con atleti di fama internazionale. Nulla sembra poter fermare l’audace professionista fino a quando il 15 febbraio del 1998 viene trovato assassinato su di una spiaggia di Miami Dale Pike. Quest’ultimo stava per vendere un suo hotel ad Ibiza a Chico Forti che automaticamente viene accusato di aver prima tentato di truffare la vittima e poi di averla assassinata.

Nel 2000 l’imputato viene condannato all’ergastolo. In tutti questi anni l’ex sportivo si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Gaston Zama, inviato del Le Iene Show, racconterà i punti salienti di questa incredibile vicenda e mostrerà nuove e sconcertanti testimonianze. Ascolteremo le dichiarazioni di Lorenzo Matassa, giurista profondamente convinto che non ci siano abbastanza prove per giungere ad un verdetto simile. Si parlerà poi de Il sorriso della Medusa, documentario girato da Forti sull’assassinio dello stilista Gianni Versace in cui l’imprenditore metteva in dubbio che il colpevole dell’omicidio fosse Andrew Kunanan. Inoltre la trasmissione ci mostrerà due momenti particolarmente emozionanti: l’incontro con Chico Forti in carcere e quello con i figli dell’uomo. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Italia 1.

