In Her Shoes: la trama, il cast, le anticipazioni e le curiosità del film che andrà in onda stasera 30 gennaio 2020 su Rai 2.

In Her Shoes: trama, cast e anticipazioni film in tv. Le curiosità

Amate le commedie sentimentali? Allora non lasciatevi sfuggire in Her Shoes – Se fossi lei! La pellicola del 2004, in onda stasera 30 gennaio 2020 alle 21:20 su Rai3, è stata diretta da Curtis Hanson, regista statunitense che ha firmato pellicole come La finestra della camera da letto, cattive compagnie, La mano sulla culla, The river Wild- Il fiume della paura, 8 Mile e Le regole del gioco.

Il divertente lungometraggio, sceneggiato da Susannah Grant e prodotto da Twentieth Century Fox Film Corporation, ha ottenuto una candidatura a Golden Globes e incassato al botteghino in Italia 1,1 milioni di euro nelle prime sette settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di In Her Shoes?

In Her Shoes: trama e anticipazioni film in tv

In Her Shoes segue le vicende di Maggie e Rosa Feller, due sorelle molto diverse sia caratterialmente che nello stile di vita. Mentre la prima è una donna molto eccentrica, dotata di un grande sex appeal e incline a fantasticare su progetti molto spesso irrealizzabili, la seconda è una brillante avvocatessa con uno spiccato senso del dovere. Unica cosa che sembrano avere in comune le due protagoniste è la taglia delle scarpe.

Il rapporto conflittuale nel corso degli anni ha portato le due consanguinee a prendere strade differenti ma quando Maggie viene cacciata via di casa dalla matrigna chiede ospitalità a Rose. Quest’ultima, seppur con una certa riluttanza, decide di aiutare la scapestrata familiare. La situazione degenera quando l’assennata legale dopo una lunga giornata sorprende la sorella a letto con il suo fidanzato Jim. Cosa succederà?

Il cast del film

Protagoniste di In Her Shoes sono Cameron Diaz nel ruolo di Maggie Feller e Toni Collette in quello di Rose Feller. Richard Burgi veste i panni di Jim Danvers, Shirley MacLaine quelli di Ella Hirsch e Anson Mount è Todd. Inoltre Candice Azzara interpreta Sydelle Feller, Brooke Smith è Amy e Mark Feuerstein è Simon Stein.

Hanno recitato nel film anche Francine Beers nella parte della sig.ra Lefkowitz, Jerry Adler in quella di Lewis Feldman e Norman Lloyd è il sig. Sofield. Infine Ken Howard indossa le vesti di Michael Feller, Eric Balfour quelle di Grant, David Shatraw è il nipote del professore mentre Alan Blumenfeld è Steven Stein.

In Her Shoes: le curiosità del film stasera in tv

Forse non tutti sanno che In Her Shoes in origine la parte di Maggie era stata affidata a Tony Colette mentre quella di Rose fu offerta a Sarah Michelle Gellar che però rifiutò.

Le riprese del film si sono svolte negli USA e la pellicola non è mai uscita in videocassetta ma direttamente in DVD. Infine l’opera ha potuto contare sulle musiche di Mark Isham, la fotografia di Terry Stacey mentre il montaggio è stato affidato a Craig Kitson e Lisa Zeno Churgin.

