Gli Slipknot pubblicheranno, entro il 2020, Look Outside Your Window, album che conterrà alcuni brani del 2008 che nonerano finiti su All Hope Is Gone.

Slipknot: data uscita nuovo album e anticipazioni

Look Outside Your Window, il nuovo disco dei nu-metallers Slipknot, potrebbe essere pubblicato a breve. La data precisa non è ancora stata resa nota, ma tutto fa pensare che la release dovrebbe avvenire entro il 2020.

Il “disco perduto” degli Slipknot

Look Outside Your Window è considerato il “disco perduto” degli Slipknot. Per capirne la genesi bisogna risalire al 2008, mentre la band di Des Moines si apprestava a far uscire All Hope Is Gone. Di tutte le tracce registrate, solo alcune andarono a comporre il disco. Proprio queste altre canzoni faranno parte del nuovo album, che entro il 2020 dovrebbe essere messo a disposizione dei fan. Le tracce presenti su Look Outside Your Window, secondo il frontman del gruppo Corey Taylor, hanno uno stile un po’ diverso dal nu-metal per il quale sono famosi. “Uno stile alla Radiohead”, ha detto il leader degli Slipknot, aggiungendo che “L’album sarebbe dovuto uscire a Natale, ma ha bisogno del suo spazio”.

Slipknot - Psychosocial [OFFICIAL VIDEO]

Sean Crahan: “Qualcosa di cui la gente potrebbe aver bisogno”

Di Look Outside Your Window ha parlato anche Sean Crahan, oltre che percussionista anche colui che coordina e indirizza le scelte degli Slipknot: “È un’opera d’arte a sé stante, senza tempo. Si tratta solo di un altro pezzo di puzzle mancante. Qualcosa di cui la gente potrebbe avere bisogno“. Maggiori informazioni noi italiani potremmo averle l’11 Febbraio 2020, quando la band suonerà al Mediolanum Forum di Milano.

Slipknot: venticinque anni di carriera

Anche se a loro non piace essere considerati tali, gli Slipknot sono uno dei gruppi più autorevoli tra le fila del cosiddetto nu-metal, genere musicale nato negli Anni 90 in America e che all’heavy metal unisce forti influenze rap e industrial. Il loro elemento distintivo è costituto dall’esibirsi on stage con delle maschere che ne celano il volto, oltre che con abiti da recluso sui quali vengono apposti numeri da 0 a 8. Indossare delle maschere, ha spiegato Corey Taylor “È il nostro modo di essere più intimi con la musica, è un modo per noi di diventare inconsapevoli di ciò che siamo e di ciò che facciamo al di fuori della musica”, mentre le uniformi carcerarie e i numeri assegnati ai membri sono una reazione alla commercializzazione della musica. Sei album in studio, l’ultimo è We Are Not Your Kind, del 2019, due dal vivo e un best of, Antennas To Hell, hanno fruttato agli Slipknot, tra gli altri, 1 Grammy Award e 7 Kerrang! Award e li hanno fatti salire ai piani alti delle classifiche mondiali. La loro musica è servita da soundtrack per videogame come Guitar Hero e in film come Resident Evil, Scream e Freddy vs. Jason.

