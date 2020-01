Come un gatto in tangenziale: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 30 gennaio 2020 su Canale 5 .

Come un gatto in tangenziale: trama, cast e anticipazioni film su Canale 5

Grasse risate, divertimento e interessanti spunti di riflessione, queste le caratteristiche principali di Come un gatto in tangenziale. La spassosa commedia, onda stasera 30 gennaio 2020 dalle 21:20 su Canale 5 è stata diretta da Riccardo Milani, regista e sceneggiatore romano noto al grande pubblico per aver firmato Auguri professore, La guerra degli Antò, Piano, Solo, Benvenuto Presidente! Scusate se esisto! Mamma o papà? e Ma cosa ci dice il cervello.

L’esilarante pellicola, prodotta da Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA, ha potuto contare sulle musiche di Andrea guerra, la fotografia di Saverio Guarna mentre il montaggio è stato affidato a Patrizia ceresani. Il film inoltre ha vinto ben tre Nastri d’Argento, tenuto tre candidature a David di Donatello e incassato al botteghino in Italia 9,6 milioni di euro. Vediamo insieme la sinossi di Come un gatto in tangenziale!

Come un gatto in tangenziale: trama e anticipazioni film su Canale 5

Come un gatto in tangenziale segue le vicende di Giovanni e Monica, due sconosciuti con caratteri e vite completamente diverse. Il primo è uno stimato intellettuale che da sempre lotta per l’integrazione sociale e riqualificare le periferie italiane ma nel frattempo vive in una zona chic di Roma. La seconda è una cassiera di un supermercato e abita in un quartiere multietnico abbandonato a se stesso. Con due esistenze diametralmente opposte, i due protagonisti sembrano destinati a non incontrarsi mai fino a quando però un evento del tutto inaspettato cambia la loro routine quotidiana.

Un giorno la giovanissima figlia di Giovanni confessa al padre di essersi fidanzata con un ragazzo e contenta lo presenta al genitore. Lo stimato professionista allora, preoccupato per la sua bambina, decide di conoscere la famiglia del teenager a cominciare dalla madre che si rivela essere Monica. Costretti a frequentarsi per tenere d’occhio la prole, i due genitori entreranno ognuno nel mondo dell’altro. Durerà quanto un gatto in tangenziale questo amore tra adolescenti?

Il cast del film

In Come un gatto in tangenziale Paola Cortellesi interpreta Monica mentre Antonio Albanese è Giovanni. Sonia Bergamasco veste i panni di Luce, Luca Angeletti quelli di Giulio e Antonio D’Ausilio è Francesco.

Hanno partecipato al film anche Alice Maselli nel ruolo di Agnese, Simone de Bianchi in quello di Alessio e Claudio Amendola è Sergio. Infine Franca Leosini recita la parte di sé stessa, Valentina Giudicessa quella di Pamela e Alessandra Giudicessa è Sue Ellen.

