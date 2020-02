Sabato 1 Febbraio,ore 20.45, allo Stadio Brianteo va in scena il match Monza-Lecco, valido per la 24esima giornata della Serie C.

Serie C, Monza-Lecco: probabili formazioni, pronostico e quote

Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45.

I padroni di casa del Monza, alla vigilia del derby lombardo, si presentano al primo posto del Girone A con 56 punti all’attivo e quindici lunghezze di vantaggio sulla seconda in campionato. Mister Brocchi in settimana ha rilasciato un intervista parlando di mercato e ha affermato: “Non mi aspetto nulla dal mercato. Abbiamo detto che dobbiamo sostituire l’infortunato Palazzi che starà fuori per tanto tempo e lo abbiamo fatto con Morosini. Poi c’è stata la situazione Mota Carvalho non è stata preventivata prima, ma è venuta fuori in un secondo momento, è un giocatore giovane e la società ha fatto un ottimo investimento. La squadra non ha bisogno di niente, solo di lavorare e cercare di continuare un cammino importante“.

Il Lecco arriva alla gara contro il Monza con una striscia di cinque risultati utili consecutivi alle spalle. A piccoli passi, la squadra si sta portando lontano dalla zona retrocessione: infatti i nerazzurri non perdono in campionato dall’ultima gara del 2019 contro il Pontedera. Al momento i ragazzi allenati da coach D’Agostino si trovano al 14esimo posto in classifica con 25 punti.

Monza-Lecco: le probabili formazioni

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Anastasio; Morosini, Fossati, Rigoni; Iocolano; Brighenti, Mota

Lecco (3-4-3): Safarikas; Vignati, Malgrati, Merli Sala; Carissoni, Bolzoni, Bobb, Pastore; Strambelli, Fall, Giudici

Le quote e il pronostico sul match

Secondo i bookmakers, in Monza-Lecco i padroni di casa sono nettamente favoriti per la vittoria finale. Infatti troviamo l’1 a quota 1.30, il pareggio paga 5 volte la posta mentre l’improbabile vittoria ospite raggiunge il valore superiore a 9.25.

Si consiglia quindi la giocata 1+NoGoal.

