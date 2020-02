Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Padova-Vis Pesaro, valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Serie C, Padova-Vis Pesaro: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 allo stadio Euganeo va in scena il match Padova-Vis Pesaro, valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Il Padova al momento occupa la quinta posizione del gruppo B con un bottino di 40 punti. La società in settimana ha festeggiato i 110 anni dalla fondazione del club e nella città sono stati previsti festeggiamenti con murales, maxi torte e un flash bob. Il presidente del Padova, Daniele Boscolo Meneguolo, ha rilasciato un’intervista dichiarando: “Il Calcio Padova ha sempre trovato il suo posto all’interno di una città che straborda di cultura, arte e storia. Tra tutte queste meraviglie c’è anche la società calcistica e la nostra missione è quella di valorizzare il club, facendolo conoscere in tutte le piazze italiane. Sarà un vero compleanno, al quale abbiamo invitato gli amici, aspettandoci bei regali e cercando di ricordare i momenti migliori. Ma allo stesso tempo dandoci slancio verso il futuro. Il libro non è chiuso, le pagine più importanti restano ancora tutte da scrivere“.

Dall’altra parte, i problemi con gli infortuni continuano ad assillare la Vis Pesaro, infatti dopo una buona partenza in questo 2020, per Flavio Lazzari è gia tempo di tornare in infermeria per un problema fisico. Gli esami medici hanno riscontrato una distrazione muscolare che lascerà il giocatore romano per una decina di giorni ai box. Al momento la squadra marchigiana occupa la 12esima posizione con 26 punti all’attivo.

Padova-Vis Pesaro: le probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Minelli; Fazzi, Andelkovic, Kresic, Pelagatti; Castiglia, Hallfredsson, Ronaldo; Soleri, Nicastro, Litteri

VIS PESARO (3-4-3): Puggioni; Gennari, Lelj, Farabegoli; Nava, Paoli, Ejjaki, Tessiore; Voltan, Marcheggiani, Malec

Le quote e il pronostico del match

Per Padova-Vis Pesaro, i bookmakers vedono in netto vantaggio i padroni di casa con una quota dell’1 pari a 1.60. La vittoria ospite invece paga più di 5 volte la posta, mentre il pareggio tocca il valore di 3.60.

Si consiglia la giocata 1+over1.5 primo tempo.

