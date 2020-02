Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 15.00 va in scena il match Rimini-Carpi valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Condividi su

Serie C, Rimini-Carpi: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 15.00 va in scena il match Rimini-Carpi, valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Per il Rimini, fanalino di coda del gruppo B con soli 15 punti, continua il periodo difficile. I ragazzi di mister Colella vedono sempre più lontana la salvezza dalla zona play-out. Anche il Ds dei romagnoli, Ivano Pastore, si è espresso sulla situazione attuale della squadra con queste parole: “Quando non arrivano i risultati è normale essere in discussione, ma questo vale per tutti. È anche vero che bisogna ponderare bene tutto prima di prendere delle decisioni soprattutto così importanti. Il Carpi è una squadra attrezzata che sta facendo un ottimo campionato, sarà l’ennesimo banco di prova“. Il biancorossi dovranno fare anche a meno dello squalificato Remedi.

Il Carpi al momento occupa il terzo posto a soli nove punti dalla vetta del girone B, al momento occupata dal Vicenza. Dopo il pareggio casalingo con il Padova nell’ultima giornata, la squadra emiliana cercherà di tornare alla vittoria grazie anche al ritorno in gruppo del centrocampista bosniaco, classe ’97, Dario Saric.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Rimini-Carpi: le probabili formazioni

Rimini (3-4-2-1): Meli; De Vito, Ambrosini, Parmaratti; Finizio, Ferrani, Cigliano, Messina; Palma, Letizia; Mendicino

Carpi (4-3-1-2): Nobile; Sabotic, Boccaccini, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Simonetti; Cianci, Biasci

Le quote e il pronostico del match

In attesa di Rimini-Carpi, la vittoria dei padroni di casa, secondo i bookmakers, è data come evento improbabile ma non impossibile. L’1, infatti, supera di poco 3.50, il pareggio viene quotato 3.25 e la vittoria del Carpi invece paga 1.95.

Si consiglia la giocata combo 2+Goal.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]