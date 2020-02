Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 17.30 va in scena il match Vicenza-Gubbio valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Serie C, Vicenza-Gubbio: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 17.30 va in scena il match Vicenza-Gubbio, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C.

Il Vicenza si presenta alla sfida confermandosi sempre più i protagonisti di questo girone B, giovando del passo falso commesso dagli inseguitori del Carpi, al momento terzi in classifica. Nel frattempo i dirigenti del Vicenza si stanno muovendo parecchio sul mercato per rafforzare l’organico della squadra. La situazione di classifica è ottima e la promozione diretta in Serie B sembra alla portata dei lanerossi, che non intendono fermarsi proprio adesso.

Il Gubbio al momento occupa la 14esima posizione del gruppo B con 24 punti. Nel modulo 3-5-2 usato da mister Vincenzo Torrente dovrebbero avere un ruolo fondamentale Megelaitis e Dubickas, con il lituano che farà coppia con l’attaccante Gomez. Il Gubbio dovrà fare a meno in questa trasferta dello squalificato Lakti. Periodo ottimo per gli eugubini, che nelle ultime tre uscite di campionato hanno raccolto nove punti uscendo dalle zone pericolose di classifica.

Vicenza-Gubbio: le probabili formazioni

Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Zonta, Pontisso, Rigoni, Vandeputte; Saraniti, Marotta

Gubbio (3-5-2): Ravaglia; Konate, Coda, Bacchetti; Cinaglia, Munoz, Megelaitis, Malaccari, Filippini; Dubickas, Gomez

Le quote e il pronostico del match

Per la partita Vicenza-Gubbio, i bookmakers vedono la squadra di casa quotata 1.35, il pareggio a 4.30 e quella ospite a 9.20. Inoltre, la quota dell’Over 2.5 a quota 2.10 non è un’opzione affatto da scartare.

Un possibile azzardo sarebbe quello di giocare il Goal, fissato a 2.55.

