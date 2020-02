Domenica 2 Febbraio 2020 alle ore 17.30 va in scena il match Reggiana-Fano, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C.

Serie C, Reggiana-Fano: probabili formazioni, pronostico e quote

La Reggiana al momento occupa la seconda posizione nel girone B a sette lunghezze dal Vicenza, attuale capolista. In settimana in un’intervista Lorenzo Libutti, centrocampista emiliano, ha dichiarato: “La promozione dev’essere un sogno, non un’ossessione. E noi vogliamo sognare, anzi, lavorare per rendere concreto il sogno. Aver vinto contro un avversario forte come il Sudtirol ti regala grandi emozioni“.

Il Fano lotta per la salvezza: infatti attualmente milita nelle ultime posizioni del girone B insieme a Rimini, Imolese e Arzignano e cerca in ogni modo di risalire la china per evitare la retrocessione. Mister Alessandrini proverà ad invertire questo trend negativo grazie all’innesto in rosa di nuovi giocatori arrivati durante questa sessione di calciomercato quali Amadio, Cargnelutti, Rolfini, Palombo.

Il direttore di gara sarà il signor Gabriele Scatena di Avezzano. Completeranno la terna gli assistenti Agostino e Cortinovis.

Reggiana-Fano: le probabili formazioni

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Martinelli, Rozzio; Libutti, Rossi, Varone, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Scappini

Fano (4-3-1-2): Viscovo; Tofanari, Di Sabatino, Gatti, Boccioletti; Parlati, Amadio, Paolini; Carpani; Baldini, Barbuti

Le quote e il pronostico del match

Qui di seguito le principali quote dei bookmakers sulla partita Reggiana-Fano, con dei possibili consigli:

1=1.40, X=4.25 2=7.25

Goal= 2.55, NoGoal=1.55

Over2.5= 1.70, Under2.50=2.00

Le agenzie di scommesse vedono nettamente favorita la formazione casalinga, perciò si consiglia una combo 1+Nogoal HT.

