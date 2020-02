Condividi su

Serie B, Benevento-Salernitana: probabili formazioni, pronostico e quote

Il posticipo domenicale valido per la ventiduesima giornata di Serie B è Benevento-Salernitana, che si disputerà domenica 2 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Vigorito.

È un dominio quasi totale quello del Benevento in questa stagione. La Strega è ormai in testa alla classifica da tante settimane e il rendimento è grandioso: quindici successi in ventuno gare, dieci dei quali arrivati nelle ultime dodici uscite di campionato. I punti di vantaggio rispetto alla seconda classificata sono ben oltre la doppia cifra, ma è ancora presto per sedersi sugli allori. La squadra di Inzaghi punta infatti a fare ancora di più e battere ogni record possibile.

Ottimo periodo di forma anche per la Salernitana, risalita in classifica grazie alle quattro vittorie conquistate nelle ultime sei partite in cadetteria. La formazione allenata da Ventura è molto ambiziosa, ma la concorrenza è tantissima, sia per ciò che concerne la promozione diretta, sia per la zona playoff. Ma è anche vero che con questa continuità potrebbero arrivare ulteriori soddisfazioni in un prossimo futuro. Nel frattempo c’è da superare lo scoglio derby, dove anche un solo punto potrebbe rivelarsi molto prezioso, nonostante l’obiettivo sia quello di sgambettare gli odiati cugini e continuare a scalare posizioni importanti.

Le probabili formazioni di Benevento-Salernitana

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Caldirola, Letizia, Kragl; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Coda, Sau

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Di Tacchio, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine; Djuric, Gondo

Le quote e il pronostico del match

In vista di Benevento-Salernitana, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 1.45, il pareggio a 4.00 e la vittoria degli ospiti a 8.10. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.30, l’Over 2.5 a 1.93, l’Under 2.5 a 1.78 e l’Under 3.5 a 1.30. Infine abbiamo la quota Goal a 2.05 e il No Goal a 1.68.

Si consiglia di giocare 1X+Over 1.5.

