Serie B, Spezia-Pordenone: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno dei match in calendario nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B è Spezia-Pordenone, programmata per sabato 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Picco.

Finalmente lo Spezia vede la luce e grazie alle quattro vittorie e ai quattro pareggi delle ultime otto giornate si è portato al di fuori della zona pericolante. La squadra ligure aveva iniziato molto male la propria stagione, ma ora sembra essere in fase di crescita. È ancora presto per cantar vittoria, manca ancora tanto però la fiducia riposta in mister Italiano sembra ora poter dare i suoi frutti. Tra le proprie mura amiche gli aquilotti sono imbattuti dallo scorso 5 ottobre, quando persero di misura (0-1) contro il Benevento.

Non sarà facile dunque per il Pordenone di Tesser sbancare il Picco. La sorpresa momentanea di questo campionato di B è al secondo posto nonostante nell’ultimo periodo stia un po’ zoppicando: due successi, un pari e due sconfitte nelle ultime cinque partite hanno frenato la rincorsa alla doppia promozione dei ramarri, ma sognare è ancora ovviamente lecito per una squadra che in trasferta continua a fare una fatica tremenda. Infatti, lontano dalla Dacia Arena i friulani hanno uno dei peggiori rendimenti della seconda serie, avendo raccolto soltanto due volte l’intera posta in palio su dieci incontri disputati fino ad oggi.

Le probabili formazioni di Spezia-Pordenone

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Marchizza, Capradossi, Erlic; Maggiore, Bartolomei, M.Ricci; Ragusa, N’Zola, Gyasi

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Pobega, Misuraca, Burrai; Chiaretti; Strizzolo, Bocalon

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers in vista di Spezia-Pordenone quotano la vittoria dei padroni di casa a 2.36, il pareggio a 3.02 e la vittoria degli ospiti a 3.30. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.38, l’Over 2.5 a 2.21, l’Under 2.5 a 1.60 e l’Under 3.5 a 1.22. Infine abbiamo la quota Goal a 1.90 e il No Goal a 1.83.

Si consiglia di giocare lo Score Spezia.

