Serie B, Empoli-Crotone: probabili formazioni, pronostico e quote

Una delle sfide programmate nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B è Empoli-Crotone, con calcio d’inizio previsto per le ore 18:00 di sabato 1 febbraio allo stadio Castellani.

L’Empoli non riesce a risollevare le proprie sorti e in panchina c’è stato un nuovo cambio: infatti in settimana è arrivato mister Marino, che ha sostituito Muzzi, il quale a sua volta aveva preso il posto di Bucchi qualche settimana fa. Situazione indecorosa in classifica per i toscani, relegati attualmente nei bassifondi con l’obiettivo di un pronto ritorno in Serie A che sembra essere del tutto sfumato, salvo ribaltoni in questo finale di stagione che si avvicina. La vittoria manca dal match contro l’Ascoli dello scorso 7 dicembre e questa prossima sfida sarà molto difficile da portare a casa.

Questo perché il Crotone punta davvero ad andare in massima serie e lo testimonia la sua posizione di classifica. La scorsa settimana è però giunto un ko che ha impedito ai pitagorici di poter superare il Pordenone al secondo posto, anch’esso uscito sconfitto dal suo impegno. Lo stop è arrivato a seguito di quattro successi di fila e ora dunque urge tornare a fare bottino pieno contro una squadra, come detto poc’anzi, in piena crisi di risultati.

Le probabili formazioni di Empoli-Crotone

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Frattesi, Stulac, Henderson; Ciciretti; Tutino, La Mantia

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Nalini, Maxi Lopez

Le quote e il pronostico del match

In attesa di Empoli-Crotone, i bookmakers propongono la vittoria dei padroni di casa a 2.50, il pareggio a 3.15 e la vittoria degli ospiti a 2.81. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.32, l’Over 2.5 a 2.01, l’Under 3.5 a 1.28 e l’Under 2.5 a 1.75. Infine la quota Goal è a 1.78 e il No Goal a 2.00.

Si consiglia di giocare il Goal.

