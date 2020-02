Condividi su

Bundesliga, Borussia Dortmund-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote

Borussia Dortmund-Union Berlino sarà uno dei match della 20esima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto sabato 1 febbraio alle ore 15:30 presso il Signal Iduna Park di Dortmund.

Il Borussia Dortmund, che ora si trova in quarta posizione in graduatoria a 36 punti, proviene dalla vittoria in casa contro il Colonia per 5-1. L’exploit di Haaland può aiutare i gialloneri a risalire la china e lottare per la vittoria del campionato, ma la concorrenza è tanta.

L’Union Berlino al momento occupa la posizione numero in classifica a 23 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro l’Augsburg per 2-0. Non male il rendimento fatto vedere dai capitolini fin qui, nonostante le difficoltà tipiche delle neopromosse. La salvezza è assolutamente alla portata.

La classifica aggiornata alla giornata 20

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi due incontri fra le due compagini, l’Union ha fatto registrare 1 vittoria e 1 sconfitta.

Il Dortmund arriva all’appuntamento con il terzo miglior attacco (51 gol segnati) e la terza miglior differenza reti (+23), mentre l’Union Berlino possiede il terzo peggior attacco (23 reti fatte).

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Union Berlino

BORUSSIA DORTMUND (4-4-2): Roman Burki, L. Piszczek, Mats Hummels, M. Akanji, A. Hakimi, R. Guerreiro, Axel Witsel, T. Hazard, J. Brandt, Marco Reus, Jadon Sancho Allenatore: Lucien Favre

UNION BERLINO (5-4-1): R. Gikiewicz, M. Friedrich, N. Subotic, C. Lenz, C. Trimmel, K. Schlotterbeck, R. Andrich, C. Gentner, Anthony Ujah, M. Ingvartsen, S. Andersson Allenatore: Urs Fischer

Il match sarà diretto dal signor Benjamin Cortus, che sarà assistito dai guardalinee Florian Heft e Christian Leicher. Addetti al VAR saranno Benjamin Brand e l’assistente Michael Emmer.

Le quote e il pronostico di Borussia Dortmund-Union Berlino

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.25, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 12.00. Il pareggio è infine a 6.46.

Una buona giocata potrebbe essere l’1+Over 2.5.

