Alle 15:30 di sabato 01 febbraio va in scena Magonza-Bayern Monaco . Il match sarà valido per la 20sima giornata di Bundesliga.

Condividi su

Bundesliga, Magonza-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Opel Arena di Magonza, sabato 1 febbraio alle ore 15:30, si giocherà Magonza-Bayern Monaco. Il match sarà valevole per la 20esima giornata di Bundesliga.

Il Magonza al momento occupa la posizione numero quindici in classifica a 18 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach per 3-1. Brutto fin qui il rendimento dei Nullfunfer, che gravitano vicini alla zona playout e hanno raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Curiosità: per loro al momento nessun pareggio in questa Bundes.

Il Bayern Monaco adesso occupa la seconda posizione in classifica con 39 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro lo Schalke 04 per 5-0. Una lenta ma costante risalita per i bavaresi, ora a contatto con la capolista Lipsia e in cerca del sorpasso in queste settimane.

La classifica aggiornata alla giornata 20

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due squadre il Bayern Munich ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio.

Il FSV Mainz 05 arriva all’appuntamento con la peggior difesa (44 reti) e la seconda peggior differenza reti (-17 reti), mentre il Bayern Munich con la seconda miglior difesa (22 reti), il miglior attacco (55 reti) e la miglior differenza reti (33 reti).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Magonza-Bayern Monaco

MAGONZA (5-4-1): R. Zentner, M. Niakhate, J. St. Juste, R. Pierre-Gabriel, Aaron, A. Hack, Ridle Baku, R. Quaison, K. Onisiwo, J. Mateta, J. Boetius Allenatore: Achim Beierlorzer

BAYERN MONACO (4-3-3): Manuel Neuer, J. Boateng, David Alaba, B. Pavard, A. Davies, J. Kimmich, L. Goretzka, T. Alcantara, Ivan Perisic, R. Lewandowski, T. Muller Allenatore: Hans-Dieter Finck

Il match sarà arbitrato dal signor Bastian Dankert, che sarà assistito dai guardalinee Rene Rohde e Markus Häcker. Al VAR Felix Zwayer e l’assistente Jan Seidel.

Le quote e il pronostico di Magonza-Bayern Monaco

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 14.60, quella degli ospiti a 1.19 e il pareggio è a 7.62.

Si consiglia di giocare il 2+No Goal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]