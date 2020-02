Condividi su

Bundesliga, Augusta-Werder Brema: probabili formazioni, pronostico e quote

Augusta-Werder Brema è uno degli incontri della 20esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto sabato 1 febbraio alle ore 15:30 presso la WWK Arena di Augusta.

L’Augusta adesso occupa la posizione numero dodici in classifica con 23 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Union Berlino per 2-0. Gli ultimi tre ko di fila hanno rovinato il buon lavoro svolto dai bavaresi, ai quali serve una vittoria per evitare il ritorno in zone brutte.

Il Werder Brema staziona in sedicesima posizione in graduatoria con 17 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa contro il Hoffenheim per 0-3. Se la passano male i verdi, relegati in zona playout e in crisi perenne. Un cambio di rotta eviterebbe spiacevoli problemi di classifica futuri.

La classifica aggiornata alla giornata 20

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre favorisce la formazione ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due squadre, il Werder ha fatto registrare 6 vittorie e 4 sconfitte.

L’Augusta arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (38 gol subiti), mentre il Werder Brema ha la seconda peggior difesa (44 gol al passivo) e la quarta peggior differenza reti (-20).

Le probabili formazioni di Augusta-Werder Brema

AUGUSTA (4-4-2): Tomas Koubek, J. Gouweleeuw, Philipp Max, Tin Jedvaj, O. Uduokhai, Daniel Baier, Rani Khedira, Ruben Vargas, M. Richter, F. Niederlechner, Andre Hahn Allenatore: Martin Schmidt

WERDER BREMA (3-4-2-1): J. Pavlenka, Marco Friedl, M. Veljkovic, Omer Toprak, D. Klaassen, Kevin Vogt, L. Bittencourt, Nuri Sahin, M. Eggestein, M. Rashica, Josh Sargent Allenatore: Florian Kohfeldt

Il match sarà diretto dal signor Marco Fritz, coadiuvato dagli assistenti Dominik Schaal e Marcel Pilgrim. Al VAR ci saranno Martin Petersen e l’assistente Markus Sinn.

Le quote e il pronostico di Augusta-Werder Brema

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.08, quella ospite 3.41 e il pareggio, infine, a 3.72.

Si consiglia di giocare il Goal.

