Alle 18:30 di sabato 1 febbraio scenderanno in campo Lipsia e Borussia Mönchengladbach . La partita sarà valevole per la 20sima giornata di Bundesliga.

Bundesliga, Lipsia-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni, pronostico e quote

Lipsia-Borussia Mönchengladbach sarà una delle sfide della 20esima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 di sabato 1 febbraio presso la Red Bull Arena di Lipsia.

La capolista Lipsia attualmente ha 40 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Eintracht Francoforte per 2-0. Una sconfitta che non ci voleva per i Rotten Bullen, che hanno così visto avvicinarsi le rivali. Ora serve tornare alla vittoria.

Ma non sarà affatto facile contro il Borussia Mönchengladbach, che adesso si ritrova terzo in classifica con 38 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Magonza per 3-1. I Fohlen non stanno passando una fase di stagione brillantissima ma sono comunque in orbita primo posto.

La classifica aggiornata alla giornata 20

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime sette partite fra le due compagini, il Lipsia ha infatti fatto registrare 5 vittorie e 2 pareggi.

Gli ospitanti giungono all’appuntamento con la quarta miglior difesa (23 reti subite), il secondo miglior attacco (51 gol segnati) e la seconda miglior differenza reti (+28), mentre gli ospiti hanno la miglior difesa (21 reti al passivo), il quarto miglior attacco (36 gol all’attivo) e la quarta miglior differenza reti (+15).

Le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Mönchengladbach

LIPSIA (3-5-2): P. Gulacsi, M. Halstenberg, D. Upamecano, N. Mukiele, Tyler Adams, C. Nkunku, K. Laimer, M. Sabitzer, A. Haidara, P. Schick, Timo Werner Allenatore: Julian Nagelsmann

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-3): Yann Sommer, Oscar Wendt, Nico Elvedi, M. Ginter, F. Johnson, P. Herrmann, C. Kramer, D. Zakaria, A. Plea, Lars Stindl, M. Thuram Allenatore: Marco Rose

La partita sarà diretta dal signor Tobias Stieler, il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Matthias Jöllenbeck e Christian Gittelmann. Presenti al VAR Tobias Welz e Thomas Stein.

Le quote e il pronostico di Lipsia-Borussia Mönchengladbach

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa quota 1.54, quella ospite 5.67 e il pareggio 4.62.

Si consiglia di giocare l’Over 2.5.

