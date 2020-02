Condividi su

Serie A, Cagliari-Parma: probabili formazioni, pronostico e quote

Cagliari-Parma è uno degli anticipi della 22esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:00 di sabato 1 febbraio alla Sardegna Arena di Cagliari.

Il Cagliari al momento si trova settimo in classifica con 31 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro l’Inter per 1-1. Un punto che può aver ridato morale ai sardi, sorpresa della prima metà di stagione ma reduci da un periodo piuttosto buio.

Il Parma, che attualmente è in ottava posizione in classifica a 31 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Udinese per 2-0. Super stagione anche quella degli emiliani, che sognano l’Europa nonostante la folta concorrenza.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due squadre, ci sono state 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi.

Il meteo previsto è sereno secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone Allenatore: Rolando Maran

PARMA (4-3-3): Radu, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Kucka, Hernani, Kurtic, Cornelius, Gervinho, Allenatore: Roberto D’Aversa

Lo scontro sarà diretto dal signor Massimiliano Irrati, che sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane e Lorenzo Gori. Addetti al VAR saranno Gianluca Aureliano e l’assistente Alessandro Costanzo.

Le quote e il pronostico di Cagliari-Parma

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.93, quella ospite a 3.93 e il pareggio, infine, a 3.71.

Si consiglia di giocare il Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Cagliari-Parma potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

