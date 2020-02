Condividi su

Serie A, Lazio-SPAL: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 febbraio alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio-SPAL. Lo scontro sarà valevole per la 22esima giornata di Serie A.

La Lazio oggi è in terza posizione in classifica a 46 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro la Roma per 1-1. Un pari nel derby che ha interrotto la striscia di undici successi di fila in campionato, ma non il sogno scudetto.

La SPAL, che attualmente è ultima in graduatoria con 15 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Bologna per 1-3. Situazione sempre dura in casa estense, ma il mercato di gennaio ha regalato giocatori importanti che possono rilanciare la corsa salvezza.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi cinque scontri diretti, si sono registrate 2 vittorie a testa e un pareggio.

La Lazio arriva all’appuntamento con la seconda miglior difesa (19 reti subite), il secondo miglior attacco (47 gol all’attivo) e la seconda miglior differenza reti (+28), mentre la SPAL ha il peggior attacco (15 reti siglate) e la seconda peggior differenza reti (-18).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Lazio-SPAL

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Caicedo, Immobile Allenatore: Simone Inzaghi

SPAL (3-5-2): Berisha, Tomovic, Vicari, Bonifazi, Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca, Di Francesco, Floccari Allenatore: Leonardo Semplici

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Antonio Giua, che sarà coadiuvato dagli assistenti Antonino Santoro e Tarcisio Villa. Gli addetti al VAR saranno Marco Guida e l’assistente Valentino Fiorito.

Le quote e il pronostico di Lazio-SPAL

Secondo i bookmakers la vittoria dei padroni di casa è data a 1.22, quella ospite 13.30 e il pareggio a 6.43.

Una giocata consigliata è l’1+Over 2.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Lazio-SPAL potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

