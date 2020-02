Condividi su

Serie A, Milan-Verona: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, domenica 2 febbraio alle 15:00, va in scena Milan-Hellas Verona. Il match sarà valevole per la 22sima giornata di Serie A.

Il Milan si trova in sesta posizione in classifica con 31 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Brescia per 0-1. Ottimo momento di forma per i rossoneri, reduci da tre successi consecutivi in campionato. La Champions non sembra più un’utopia.

Il Verona oggi occupa la nona posizione in classifica con 29 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Lecce per 3-0. Continua a stupire la squadra scaligera, grande protagonista in positivo di questo campionato. Si sogna addirittura l’Europa.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due formazioni, i rossoneri hanno fatto registrare 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.

L’Hellas ha la quarta miglior difesa (22 reti subite).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Krunic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao Allenatore: Stefano Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Borini, Pessina, Di Carmine Allenatore: Ivan Juric

L’arbitro sarà il signor Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti e Davide Imperiale. Addetti al VAR saranno Paolo Valeri e l’assistente Daniele Bindoni.

Le quote e il pronostico di Milan-Verona

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.63 quella degli ospiti a 5.87 e il pareggio, infine, a 3.73.

Si consiglia di giocare 1X+Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Milan-Verona potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now TV.

