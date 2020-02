Domenica 2 febbraio alle 15:00 andrà in scena Atalanta-Genoa . La partita sarà valevole per la 22sima giornata di Serie A.

Serie A, Atalanta-Genoa: probabili formazioni, pronostico e quote

Atalanta-Genoa è uno dei match della 22esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 15:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta attualmente si ritrova quinta in classifica a 38 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Torino per 0-7. Un grande successo che ha fatto riprendere la squadra giusta alla Dea, ormai non più una sorpresa e in cerca di un’altra qualificazione in Champions League.

Il Genoa è terzultimo in graduatoria a 15 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina per 0-0. Il mercato di gennaio ha visto crearsi un nuovo Grifone, che ora non ha più scuse per riprendere la giusta rotta che porta alla salvezza.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, la squadra nerazzurra ha fatto registrare 7 vittorie e 3 sconfitte.

L’Atalanta arriva all’appuntamento con il miglior attacco (57 gol fatti) e la miglior differenza reti (+29), mentre il Genoa ha la seconda peggior difesa (41 reti subite), il quinto peggior attacco (21 gol all’attivo) e la quarta peggior differenza reti (-20).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata Allenatore: Gian Piero Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito, Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca, Pandev, Sanabria Allenatore: Davide Nicola

Lo scontro sarà diretto dal signor Davide Massa, che sarà assistito dai guardalinee Filippo Meli e Rodolfo Di Vuolo. Al VAR Maurizio Mariani e Alberto Tegoni.

Le quote e il pronostico di Atalanta-Genoa

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.24, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 12.71. Per quanto riguarda il pareggio, infine, la quota è 6.25.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Atalanta-Genoa potrà essere vista in esclusiva in diretta su DAZN.

