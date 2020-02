Condividi su

Serie A, Lecce-Torino: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Comunale Via Del Mare di Lecce si sfideranno Lecce e Torino. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Serie A.

Il Lecce, che attualmente occupa la quartultima piazza in classifica con 16 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Verona per 3-0. Un brutto ko che non ha dato seguito al buon pari casalingo contro l’Inter; i salentini ora rischiano grosso e devono ancora trovare il primo successo casalingo.

Il Torino al momento occupa la decima posizione in classifica a 27 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro l’Atalanta per 0-7. A dispetto della classifica, il Toro è in crisi e nel mercato di gennaio ha solamente ceduto nonostante una rosa già corta di suo. Questo match non si può fallire.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche della partita

Il Lecce arriva all’appuntamento con la peggior difesa (42 gol subiti) e la terza peggior differenza reti (-19), mentre il Torino ha la quarta peggior difesa (35 reti al passivo).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

LECCE (4-3-1-2): Vigorito, Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Deiola, Petriccione, Majer, Mancosu, Falco, Lapadula Allenatore: Fabio Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Djidji, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meité, Rincon, Aina, Verdi, Berenguer, Belotti Allenatore: Walter Mazzarri

Il direttore di gara sarà il signor Gianluca Rocchi, il quale sarà assistito dai guardalinee Luca Mondin e Vito Mastrodonato. Addetti al VAR saranno Luigi Nasca e l’assistente Dario Cecconi.

Le quote e il pronostico di Lecce-Torino

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.24, quella ospite a 2.2 e il pareggio a 3.51.

Si consiglia di giocare Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Lecce-Torino potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]