Serie A, Udinese-Inter: probabili formazioni, pronostico e quote

Alla Dacia Arena di Udine, domenica 2 febbraio alle ore 20:45, si affronteranno Udinese e Inter. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Serie A.

L’Udinese oggi occupa la quattordicesima posizione in classifica a 24 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Parma per 2-0. Dopo un buon periodo di forma, i friulani sono incappati nuovamente in alcune difficoltà che non ne hanno però compromesso chissà quanto la corsa alla salvezza. Serve però riprendersi.

A proposito di necessità di ripresa, l’Inter oggi si trova in seconda posizione in classifica a 48 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro il Cagliari per 1-1. Cinque pareggi nelle ultime sette di campionato hanno fatto impantanare i nerazzurri, determinati a fare meglio anche grazie ai nuovi acquisti.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, l’Inter ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio.

L’Udinese arriva all’appuntamento con il secondo peggior attacco (19 gol all’attivo) e la peggior differenza reti (-14), mentre l’Inter ha la miglior difesa (18 reti subite), il terzo miglior attacco (42 gol fatti) e la terza miglior differenza reti (+24).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (5-3-2): Musso, Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema, De Paul, Mandragora, Fofana, Lasagna, Okaka Allenatore: Luca Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi, Lukaku, Sanchez Allenatore: Antonio Conte

L’arbitro sarà il signor Marco Di Bello, coadiuvato da Stefano Alassio e Filippo Valeriani. Al VAR ci saranno Michael Fabbri e l’assistente Mauro Galetto.

Le quote e il pronostico di Udinese-Inter

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 5.19, quella ospite a 1.71 e il pareggio, infine, a 3.65.

Una giocata consigliata è il Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Udinese-Inter potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

