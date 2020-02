Alle 20:45 di lunedì 3 febbraio andrà in scena Sampdoria-Napoli . La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Serie A.

Condividi su

Serie A, Sampdoria-Napoli: probabili formazioni, pronostico e quote

Lunedì 3 febbraio alle ore 20:45, presso lo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova, si affronteranno Sampdoria e Napoli. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Serie A.

La Sampdoria adesso occupa la posizione numero sedici in classifica a 20 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Sassuolo per 0-0. Servono punti alla Doria per allontanarsi nuovamente dalla zona retrocessione, riavvicinatasi dopo l’unico punto conquistato nelle ultime due partite.

Il Napoli è dodicesimo con 27 punti e reduce dalla vittoria in casa contro la Juventus per 2-1. Una grande vittoria alla quale i partenopei sono obbligati dare seguito per risalire la china e insediarsi in zona Europa: l’umore sembra essere tornato ad essere buono, così come le prestazioni sul campo che hanno permesso di sconfiggere anche la Lazio in Coppa Italia.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è strafavorevole a quella ospite: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due formazioni, il Napoli ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio.

La Sampdoria arriva all’appuntamento con il quarto peggior attacco (20 reti segnate).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Thorsby, Tonelli, Colley, Murru, Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty, Gabbiadini, Quagliarella Allenatore: Claudio Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne Allenatore: Gennaro Gattuso

Lo scontro sarà diretto dal signor Federico La Penna, che sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Salvatore Longo. Al VAR Paolo Mazzoleni e l’assistente Giacomo Paganessi.

Le quote e il pronostico di Sampdoria-Napoli

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.46, quella degli ospiti a 1.79 e il pareggio, infine, a 3.73.

Si consiglia di giocare X2+Over 1.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Sampdoria-Napoli potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]