Premier League, Leicester-Chelsea: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso il King Power Stadium di Leicester, sabato 1 febbraio alle ore 13:30, si giocherà Leicester-Chelsea. Il match sarà valido per la 25esima giornata di Premier League.

Il Leicester si trova in terza posizione in classifica con 48 punti e proviene dalla vittoria in casa contro il West Ham per 4-1. Di settimana in settimana, la Champions è sempre meno utopia per le Foxes, determinate a fare del loro meglio per raggiungere questo grande obiettivo.

Il Chelsea, che al momento occupa la quarta posizione in classifica con 40 punti, è reduce dal pareggio in casa contro l’Arsenal per 2-2. Tanti punti buttati nelle ultime settimane per i blues, sempre in zona Champions ma sicuramente non in piena forma.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole alla compagine ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, il Chelsea ha fatto infatti registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

Il Leicester arriva all’appuntamento con la terza miglior difesa (24 reti subite), il terzo miglior attacco (52 gol fatti) e la terza miglior differenza reti (+28), mentre il Chelsea possiede il quarto miglior attacco (41 reti) e la quarta miglior differenza reti (+9).

Le probabili formazioni di Leicester-Chelsea

LEICESTER (4-3-3): K. Schmeichel, Jonny Evans, Ben Chilwell, C. Soyuncu, R. Pereira, Y. Tielemans, W. Ndidi, H. Barnes, J. Maddison, Ayoze Perez, Jamie Vardy Allenatore: Brendan Rodgers

CHELSEA (4-4-2): K. Arrizabalaga, Reece James, A. Rudiger, A. Christensen, C. Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kante, Mason Mount, C. Hudson-Odoi, Willian, T. Abraham Allenatore: Frank Lampard

L’arbitro sarà il signor Lee Mason, assistito da Simon Long e Mark Scholes. Al VAR Graham Scott e l’assistente Andy Halliday.

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa quota 2.53, quella ospite a 2.71 e il pareggio si attesta invece a 3.62.

Si consiglia di giocare Over 2.5.

