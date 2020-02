Condividi su

Premier League, Liverpool-Southampton: probabili formazioni, pronostico e quote

Liverpool-Southampton è il match della 25esima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto per sabato 1 febbraio alle ore 16:00 all’Anfield di Liverpool.

Il Liverpool si trova sempre e stabilmente primo in classifica con 70 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Wolverhampton Wanderers per 1-2. Continua a macinare record la squadra campione d’Europa alla quale, allo stato attuale, mancherebbero otto vittorie per festeggiare il titolo.

Il Southampton è in nona posizione in classifica a 31 punti e reduce dalla vittoria in trasferta contro il Crystal Palace per 0-2. Ottimo momento di forma in trasferta per i Saints, che hanno ottenuto quattro successi consecutivi lontano da casa. Ma sbancare Anfield ad oggi appare un’impresa titanica.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, il Liverpool ha fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

Il Liverpool arriva all’appuntamento con la miglior difesa (15 reti subite), il secondo miglior attacco (56 gol fatti) e la miglior differenza reti (+41), mentre il Southampton possiede la terza peggior difesa (42 gol al passivo).

Le probabili formazioni di Liverpool-Southampton

LIVERPOOL (4-3-3): A. Becker, T. Alexander-Arnold, A. Robertson, V. Van Dijk, Joe Gomez, G. Wijnaldum, A. Oxlade-Chamberlain, J. Henderson, M. Salah, T. Minamino, R. Firmino Allenatore: Jürgen Klopp

SOUTHAMPTON (4-3-3): A. Mccarthy, J. Stephens, R. Bertrand, Yan Valery, Jan Bednarek, N. Redmond, J. Ward-Prowse, P. Hojbjerg, M. Djenepo, M. Obafemi, Danny Ings Allenatore: Ralph Hasenhüttl

Il match sarà diretto dal signor Kevin Friend, coadiuvato da Simon Beck e Adrian Holmes. Gli addetti al VAR saranno Simon Hooper e Daniel Robathan.

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers la vittoria dei padroni di casa è data a 1.28, la vittoria degli ospiti a 11.55 e il pareggio, infine, a 5.82.

Una giocata consigliata è l’1+Over 2.5.

