Sabato 1 febbraio alle 16:00 scenderanno in campo Watford e Everton . Lo scontro sarà valido per la 25sima giornata di Premier League.

Premier League, Watford-Everton: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 1 febbraio alle ore 16:00 al Vicarage Road Stadium di Watford si disputerà Watford-Everton. La partita sarà valevole per la 25esima giornata di Premier League.

Il Watford è penultimo posizione con 23 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Aston Villa per 2-1. Un ko arrivato dopo tanto tempo in casa Hornets, ancora a rischio retrocessione ma comunque pienamente in corsa per la salvezza.

L’Everton oggi è dodicesimo in classifica con 30 punti e proviene dal pareggio in casa contro il Newcastle United per 2-2. Ad Ancelotti serve continuità per raggiungere la zona europea, distante diversi punti. Questo match sarà però molto complicato.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni l’Everton ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

Il Watford arriva a questo appuntamento con il peggior attacco dell’intero campionato (21 reti segnate) e la quarta peggior differenza reti (-15).

Le probabili formazioni di Watford-Everton

WATFORD (4-5-1): Ben Foster, A. Mariappa, C. Cathcart, Craig Dawson, Adam Masina, A. Doucoure, N. Chalobah, G. Deulofeu, E. Capoue, R. Pereyra, Troy Deeney Allenatore: Nigel Pearson

EVERTON (4-3-3): J. Pickford, M. Holgate, D. Sidibe, Lucas Digne, Yerry Mina, Fabian Delph, Bernard, M. Schneiderlin, Theo Walcott, Richarlison, D. Calvert-Lewin Allenatore: Carlo Ancelotti

Il match sarà arbitrato dal signor Craig Pawson, con assistenti Lee Betts e Richard West. Al VAR presenti Jonathan Moss e l’assistente Dan Cook.

Le quote e il pronostico del match

In vista di Watford-Everton, per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.77 quella degli ospiti a 2.65 e il pareggio a 3.31.

Si consiglia di giocare la quota Goal.

