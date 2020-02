Condividi su

Premier League, Manchester United-Wolverhampton: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 18:30 di sabato 1 febbraio presso l’Old Trafford di Manchester va in scena Manchester United-Wolverhampton. Lo scontro sarà valevole per la 25esima giornata di Premier League.

Il Manchester United, che al momento si trova in quinta posizione in classifica a 34 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Burnley per 0-2. Occasione persa dunque per avvicinarsi alla zona Champions, ma i Red Devils non si arrendono e ci proveranno fino alla fine.

Il Wolverhampton oggi occupa la settima posizione in classifica con 34 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Liverpool per 1-2. L’Europa resta l’obiettivo per i Wolves, nonostante un ultimo periodo di appannamento viste le tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Premier.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, lo United ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

Il Manchester United arriva all’appuntamento con la quinta miglior differenza reti (+7).

Le probabili formazioni di Manchester United-Wolverhampton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David De Gea, V. Lindelof, H. Maguire, B. Williams, A. Wan-Bissaka, Fred, N. Matic, Juan Mata, A. Pereira, Daniel James, A. Martial Allenatore: Ole Gunnar Solskjær

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Rui Patricio, Conor Coady, Jonny, Romain Saiss, Matt Doherty, Ruben Neves, J. Moutinho, Adama Traore, Diogo Jota, L. Campana, Raul Jimenez Allenatore: Nuno Espírito Santo

La partita sarà diretta dal signor Paul Tierney, che sarà assistito dai guardalinee Harry Lennard e Marc Perry. Gli addetti al VAR saranno Mike Dean e l’assistente Andy Halliday.

Le quote e il pronostico di Manchester United-Wolverhampton

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.27, quella degli ospiti a 3.45 e il pareggio, infine, è a 3.25.

Si consiglia di giocare 1X+Goal.

