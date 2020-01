Condividi su

Viva l’Italia: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Siete in cerca di una commedia divertente ma che sappia anche offrire interessanti spunti di riflessione? Allora Viva l’Italia potrebbe fare al caso vostro. La pellicola della 2012, in onda oggi 31 gennaio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Massimiliano Bruno, attore sceneggiatore e regista romano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Nessuno mi può giudicare, Confusi e felici, Gli ultimi saranno ultimi, Beata ignoranza e Non ci resta che il crimine.

Lo spassoso lungometraggio, prodotto da Italian International film e diffuso da 01 Distribution, si è avvalso delle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia mentre la fotografia e il montaggio sono rispettivamente a cura di Alessandro Pesci e Patrizio Marone. Inoltre l’opera ha ottenuto ben 2 candidature a David di Donatello e incassato al botteghino 5,3 milioni di euro nelle prime cinque settimane di programmazione. Vediamo insieme la sinossi di Viva l’Italia!

Viva l’Italia: trama e anticipazioni film stasera in tv

La pellicola segue le vicende di Michele Spagnolo, leader del partito Viva l’Italia che ha utilizzato la politica come strumento per arricchirsi senza dedicarsi veramente al bene del paese. Valerio, Riccardo e Susanna, i tre figli dell’uomo hanno anche loro beneficiato della posizione del padre grazie a continue raccomandazioni e abusi di potere. Il primo infatti è a capo del personale di una impresa operante nel campo della ristorazione ma la sua unica passione è quella di collezionare fotografie delle apprendiste che girano tra i corridoi dell’azienda. Mentre il secondo è uno stimato dottore di un ospedale che però versa in condizioni economiche gravissime, la figlia di Michele e un’attrice senza alcun talento e con un evidente difetto di pronuncia ma che spesso supera i casting proprioin virtù del suo cognome. La donna tra l’altro da anni è tormentata da uno stalker e proprio per questo il padre assume una guardia del corpo per proteggerla.

Un giorno il capo di Viva l’Italia viene colpito da un ictus. Fortunatamente il politico non riporta gravi danni fisici ad eccezione fatta per quella parte del cervello responsabile dei freni inibitori che risulta compromessa. Improvvisamente incapace di dire bugie, Spagnolo dovrà fare i conti con la sincerità, parola a lui sconosciuta.

Il cast del film

In Viva l’Italia Raoul Bova interpreta Riccardo Spagnolo e Alessandro Gassmann è Valerio Spagnolo. Michele Placido veste i panni di Michele Spagnolo, Ambra Angiolini quelli di Susanna Spagnolo ed Edoardo Leo è Marco. Rocco Papaleo recita la parte di Tony, Maurizio Mattioli quella di Antonio ed Edoardo Pesce è Mazzone. Inoltre Sarah Felberbaum ricopre il ruolo di Valentina, Valerio Aprea quello del regista e Stefano Fresi è Santini. Rolando Ravello, Imma Piro, Camilla Filippi e Nicola Pistoia sono rispettivamente l’onorevole Angelo Giansanti, Giovanna, Elena e Roberto D’Onofrio.

Hanno partecipato al film Isa Barzizza nelle vesti di Marisa, Sergio Fiorentini in quelle di Cesare e Remo Remotti che è Annibale. Massimiliano Vado recita la parte di Max, Samantha Fantauzzi quella di Sonia, l’amante ed Edoardo Falcone è lo stalker. Fanno parte del cast di Viva l’Italia anche Barbara Folchitto nel ruolo di Anna, Paola Minaccioni in quello del logopedista e Lucia Ocone che è la cameriera di casa Spagnolo. Guglielmo Poggi è Mc Crepa/Michele Spagnolo, Massimiliano Bruno interpreta il presentatore del programma tv che legge la Costituzione e Isabelle Adriani è la paziente dell’ospedale. Patrizia Pellegrino è la conduttrice del talk show mentre Frankie hi-nrg mc e Ninni Bruschetta sono il Mc presentatore della Jam e se stesso. Federica Cifola veste i panni della vicina di casa, Maurizio Lops quelli di Pellizzaro e Cristiano Malgioglio è se stesso. Infine Alessandro Mannarino interpreta se stesso, Luca Angeletti è il collega di Riccardo, Elena Cucci ricopre il ruolo di Stefania Silipo, attrice antagonista e Carlo De Ruggieri quello di Cosentino. Completano il cast Daniela Martani nella parte della spettatrice del talk show, Gian Luca Mandarini quella dello Scorfano e Michele La Ginestra che è Lattanza.

