Primera Division, Granada-Espanyol: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, alle ore 13:00 di sabato 1 febbraio, si disputerà Granada-Espanyol. Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division.

Il Granada adesso occupa la posizione numero undici in classifica con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Siviglia per 2-0. Sempre altalenante il rendimento degli andalusi, comunque distanti dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque in campionato, sono arrivati ben quattro ko, oltre a una vittoria.

L’Espanyol è in coda alla classifica con 15 punti e proviene dal pareggio in casa contro l’Athletic Club per 1-1. Non male le ultime partite dei Pericos, che raschiano il fondo del barile ma sono comunque in corsa per la salvezza anche grazie a un ottimo mercato di gennaio.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, i catalani hanno fatto registrare 6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

L’Espanyol ha la peggior difesa (38 reti subite), il quarto peggior attacco (17 gol fatti) e la quinta peggior differenza reti (-21).

Le probabili formazioni di Granada-Espanyol

GRANADA (4-3-3): Rui Silva, J. Martinez, Carlos Neva, G. Sanchez Barahona, Victor Diaz, Y. Herrera, M. Gonalons, Y. Brice Eteki, A. Rodriguez Diaz, D. Machis, R. Soldado Allenatore: Diego Martínez

ESPANYOL (3-5-2): Diego Lopez, D. Vila, B. Espinosa, L. Cabrera, David Lopez, V. Sanchez, E. Granero, Sergi Darder, O. Melendo, R. De Tomas, J. Calleri Allenatore: Pablo Machín

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Guillermo Cuadra Fernández, che sarà assistito dai guardalinee Teodoro Sobrino Magan e Juan José López Mir. Gli addetti al VAR saranno Ricardo De Burgos Bengoechea e l’assistente Roberto Díaz Pérez Del Palomar.

Le quote e il pronostico di Granada-Espanyol

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.73 quella degli ospiti dell’Espanyol a 2.84 e il pareggio, infine, è a 3.07.

Si consiglia di giocare X2.

