Condividi su

Primera Division, Real Madrid-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 16:00 di sabato 1 febbraio all’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid scenderanno in campo Real Madrid e Atlético Madrid. Lo scontro sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division.

Il Real Madrid, che attualmente comanda la classifica con 46 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Valladolid per 0-1. Splendido momento per i blancos, tornati agli antichi splendori e determinati a spazzar via gli odiati cugini per consolidare il primato.

L’Atlético Madrid oggi si trova quinto in classifica con 36 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro il Leganés per 0-0. Ora i colchoneros sono di fronte a un periodo decisivo nel quale dimostrare il loro reale valore. Tutto e tutti sono in discussione.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole ai padroni di casa: negli ultimi 11 incontri fra le due formazioni, il Real Madrid ha fatto registrare 4 vittorie, 1 sconfitta e 6 pareggi.

Il Real Madrid arriva all’appuntamento con la miglior difesa (13 reti subite), il secondo miglior attacco (39 gol all’attivo) e la miglior differenza reti (+26), mentre l’Atlético ha la seconda miglior difesa (14 reti al passivo) e la quarta miglior differenza reti (+8).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atlético Madrid

REAL MADRID (4-4-2): T. Courtois, Nacho, Sergio Ramos, R. Varane, F. Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, K. Benzema, Rodrygo Allenatore: Zinedine Zidane

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak, S. Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi, T. Partey, M. Llorente, Saul Niguez, Angel Correa, A. Morata, Joao Felix Allenatore: Diego Simeone

Il direttore di gara sarà il signor Xavier Estrada Fernández, che sarà coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero Sevilla e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR lavoreranno José María Sánchez Martínez e l’assistente Raúl Cabañero Martínez.

Le quote e il pronostico di Real Madrid-Atlético Madrid

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.82, mentre quella ospite è a 4.6. Per quanto riguarda il pareggio, la quota è 3.53.

Si consiglia di giocare 1.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]