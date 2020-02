Condividi su

Primera Division, Maiorca-Valladolid: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Iberostar Estadi di Palma di Maiorca, sabato 1 febbraio alle ore 18:30, si sfideranno Maiorca e Valladolid. Il match sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division.

Il Maiorca, che adesso occupa la quartultima posizione in classifica a 18 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Real Sociedad per 3-0. Subito un nuovo stop per i baleari, dopo il ritorno al successo della giornata precedente: per la salvezza manca ancora tanto.

Il Valladolid, è invece quintultimo in classifica a 22 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Real Madrid per 0-1. Anche per loro la situazione non è rosea, con la vittoria che latita ormai da tre mesi e arrivata proprio contro gli avversari di giornata. Riusciranno a ripetersi?

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, il Valladolid ha fatto registrare 7 vittorie e 3 sconfitte.

Il Maiorca arriva all’appuntamento con la seconda peggior difesa (37 reti subite) e la terza peggior differenza reti (-15), mentre il Real Valladolid ha il secondo peggior attacco (17 gol all’attivo).

Le probabili formazioni di Maiorca-Valladolid

MAIORCA (4-3-3): Manolo Reina, Fran Gamez, L. Agbenyenu, M. Valjent, Raillo, Aleix Febas, D. Rodriguez Vazquez, Iddrisu Baba, Lago Junior, J. Hernandez, Ante Budimir Allenatore: Vicente Moreno

VALLADOLID (5-3-2): Jordi Masip, R. Garcia Carnero, Kiko Olivas, Antonito, Nacho, M. Salisu, Fede, Michel, R. Alcaraz, Enes Unal, Sergi Allenatore: Sergio

Lo scontro sarà arbitrato dal signor David Medié Jiménez, che sarà coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Barranco Trejo e Joan Méndez Mateo. Addetti al VAR saranno Eduardo Prieto Iglesias e l’assistente Miguel Martinez Munuera

Le quote e il pronostico di Maiorca-Valladolid

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.26, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 3.40. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.19.

Si consiglia di giocare X.

