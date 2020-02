Condividi su

Primera Division, Athletic Bilbao-Getafe: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio San Mamés di Bilbao, domenica 2 febbraio alle ore 16:00, giocheranno Athletic Bilbao e Getafe. Lo scontro sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division.

L’Athletic Bilbao, che oggi è in nona posizione in classifica con 31 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Espanyol per 1-1. Non riescono più a vincere i Leones, autori di cinque pareggi nelle ultime cinque partite di Liga. La zona europea rischia di allontanarsi.

Il Getafe è in quarta posizione in classifica con 36 punti e reduce dalla vittoria in casa contro il Betis per 1-0. Sognano anche quest’anno gli azulones, capaci di grandi imprese fin dalla scorsa stagione. I madrileni sono la dimostrazione che nel calcio la bellezza non è tutto, al contrario dell’efficacia.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due squadre, l’Athletic ha fatto registrare 5 vittorie, 1 sconfitta e 4 pareggi.

I baschi arrivano all’appuntamento con la terza miglior difesa (15 reti subite), mentre il Getafe ha la quinta miglior difesa (20 gol subiti) e la terza miglior differenza reti (+10).

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Getafe

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): I. Herrerin, I. Martinez, Ander Capa, Y. Berchiche, Y. Alvarez, Dani Garcia, Ibai Gomez, Mikel Vesga, A. Molina, Iker Muniain, I. Williams Allenatore: Gaizka Garitano

GETAFE (4-4-2): David Soria, Etxeita, Allan Nyom, D. Dakonam, M. Olivera, M. Cucurella, D. Suarez, N. Maksimovic, M. Arambarri, Jorge Molina, Mata Allenatore: Pepe Bordalás

L’arbitro sarà il signor Javier Alberola Rojas e gli assistenti Iván Hernández Ramos e Marcos Cerdan Aguilar. Al VAR presenzieranno Antonio Miguel Mateu Lahoz e l’assistente Pau Cebrián Devis.

Le quote e il pronostico di Athletic Bilbao-Getafe

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.56, quella ospite a 3.26 e infine il pareggio a 2.85.

Una giocata consigliata è l’X.

