Primera Division, Siviglia-Alavés: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 18:30 di domenica 2 febbraio andrà in scena Siviglia-Alavés . Il match sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division.

Siviglia-Alavés è uno degli incontri della 22esima giornata di Primera Division. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:30 di domenica 2 febbraio all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.

I padroni di casa del Siviglia adesso si trovano in terza posizione in classifica con 38 punti e nell’ultima partita giocata hanno vinto in casa il derby contro il Granada per 2-0. Grande campionato per i nervionenses, che vogliono evitare il solito calo di febbraio per raggiunger l’obiettivo Champions.

L’Alavés oggi occupa la quattordicesima posizione in Liga con 23 punti e la scorsa settimana ha perso in casa contro il Villarreal per 1-2. El Glorioso è sempre nel limbo del centro classifica, ma non sembra rischiare più di tanto la zona rossa.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, gli andalusi hanno fatto registrare 6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

Il Siviglia arriva all’appuntamento con la quarta miglior difesa (20 reti subite).

Le probabili formazioni di Siviglia-Alavés

SIVIGLIA (4-3-3): Tomas Vaclik, Sergi Gomez, Diego Carlos, S. Reguilon, Jesus Navas, Fernando, O. Torres, L. Ocampos, F. Vazquez, Luuk De Jong, Nolito Allenatore: Julen Lopetegui

ALAVÉS (4-3-3): F. Pacheco, Rodrigo Ely, Ruben Duarte, V. Laguardia, Martin, Aleix Vidal, Manu Garcia, V. Camarasa, Lucas Perez, Joselu, Luis Rioja Allenatore: Asier Garitano

Il match sarà arbitrato dal signor Carlos Del Cerro Grande, che sarà coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste Jiménez e Abrahám Álvarez Cantón. In sala VAR presenti Alfonso J. Álvarez Izquierdo e l’assistente Iñigo Prieto López De Cerain.

Le quote e il pronostico di Siviglia-Alavés

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.35, quella dei visitanti 9.47 e il pareggio 4.90.

Si consiglia di giocare 1+Over 1.5.

