Primera Division, Villarreal-Osasuna: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Estadio de la Cerámica di Vila-Real, domenica 2 febbraio alle ore 18:30, giocheranno Villarreal e Osasuna. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division.

Il Villarreal ora occupa l’ottava posizione in classifica a 31 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro il’Alavés per 1-2. El Submarino Amarillo nel mercato invernale appena concluso si è regalato un grande acquisto, Paco Alcacer, il quale aiuterà sicuramente la causa per l’approdo in Europa.

L‘Osasuna, è in decima posizione in classifica a 28 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Levante per 2-0. Parafrasando una famosa canzone, la squadra navarra sta sempre lì nel mezzo: e va benissimo così. Altro test importante per i rojillos, sempre più vicini alla permanenza in Liga.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini, il Villarreal ha fatto registrare 5 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio.

I valenciani giungono all’appuntamento con il quarto miglior attacco (36 reti segnate).

Le probabili formazioni di Villarreal-Osasuna

VILLARREAL (4-5-1): S. Asenjo, Raul Albiol, A. Moreno, Mario Gaspar, R. Funes Mori, Moi Gomez, M. Trigueros, V. Iborra, S. Cazorla, S. Chukwueze, Carlos Bacca Allenatore: Javier Calleja

OSASUNA (4-5-1): S. Herrera, Aridane, Nacho Vidal, P. Estupinan, David Garcia, R. Ibanez Castro, D. Brasanac, R. Garcia, R. Torres, J. Moncayola Tollar, Adrian Allenatore: Jagoba Arrasate

Lo scontro sarà diretto dal signor Valentin Pizarro Gomez, che sarà assistito da Gonzalo García González e José Antonio Garrido Romero. Gli addetti al VAR saranno José Luis González González e Diego Sanchez Rojo.

Le quote e il pronostico di Villarreal-Osasuna

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.76, quella ospite è quotata 4.46, mentre il pareggio è a 3.85.

Si consiglia di giocare il Goal.

