La fredda luce del giorno: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Il fine settimana si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con La fredda luce del giorno. Il lungometraggio del 2012, in onda oggi 31 gennaio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stato diretto da Mabrouk El Mechri, regista francese noto al pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in alcuni cortometraggi e fiction di forte richiamo.

Il thriller, sceneggiato da Scott Wiper e John Petro e prodotto da Intrepid Pictures, Film Rites, Fria Luz Del Dia, A.I.E, ha potuto contare sulle musiche di Lucas Vidal, la fotografia di Remi Adefarasin mentre il montaggio è stato affidato a Valerio Bonelli. Ma vediamo insieme la sinossi de La fredda luce del giorno!

La fredda luce del giorno: trama e anticipazioni film stasera in tv

La fredda luce del giorno segue le vicende di Will Shaw, brillante uomo d’affari di Wall Street con una splendida famiglia è un futuro luminoso. In cerca di un po’ di relax, il professionista parte assieme i suoi cari per una tranquilla vacanza in Spagna che però ben presto si trasforma in un incubo ad occhi aperti. Il protagonista infatti si cimenta in un’escursione solitaria ma al suo ritorno trova la barca vuota. La madre il fratello e la fidanzata sono stati rapiti da un gruppo di pericolosi criminali in cerca di una misteriosa valigetta.

Disperato e incredulo, Will scopre che il destino delle persone che ama dipende dalle sue azioni. Riuscirà a salvarli prima che giunga La fredda luce del giorno?

Il cast del film

Ne La fredda luce del giorno Henry Cavill interpreta Will Shaw mentre Verónica Echegui è Lucia. Bruce Willis veste i panni di Martin Shaw, Sigourney Weaver quelli di Jean Carrack e Joseph Mawle è Gorman.

Hanno partecipato al film anche Caroline Goodall nel ruolo di Laurie Shaw, Rafi Gavron quello di Josh ed Emma Hamilton è Dara. Michael Budd recita la parte di Esmael, Roschdy Zem quella di Zahir e Óscar Jaenada è Maximo. Infine Joe Dixonè Dixon mentre Jim Piddock e Colm Meaney sono rispettivamente Meckler e Mandler.

