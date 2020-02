Serie C, Catania-Monopoli: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Catania-Monopoli valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Catania-Monopoli, valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Il Catania, reduce dalla sconfitta in coppa con la Ternana, dovrà ritrovare subito la concentrazione perché ci sarà un importante partita contro i pugliesi. Nel frattempo gli etnei si sono mossi parecchio sul mercato, nonostante una situazione societaria critica. I siciliani in questa partita dovranno fare a meno di Giuseppe Rizzo, squalificato per due turni dal giudice sportivo per aver scagliato il pallone con violenza nella direzione dell’arbitro, senza colpirlo.

Il Monopoli al momento occupa la quarta posizione del gruppo C, con 44 punti all’attivo. La squadra in settimana è stata anche scossa da un terremoto societario che ha portato alle dimissioni di Alessandro Laricchia, ex amministratore unico del Monopoli, che ha così spiegato le motivazioni dell’abbandono: “Il calcio non mi emoziona più, non mi diverto più. Il sacrificio che ho fatto in questi anni, il giocattolo importante che abbiamo creato, e il merito ovviamente non è mio ma soprattutto degli altri, io ho coordinato. Ho preso la decisione di rimettere ad Onofrio Lopez il mio incarico. Per fare quello che ho fatto io ci vogliono tante rinunce, e ci vuole una motivazione alle spalle. Che oggi probabilmente non ho più“.

Catania-Monopoli: le probabili formazioni

CATANIA (4-2-3-1): Martinez, Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Salandria, Rizzo; Di Molfetta, Curcio, Manneh; Barisic

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, Pecorini, Maestrelli; Hadziosmanovic, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Jefferson, Fella

Le quote e il pronostico del match

Catania-Monopoli sarà sicuramente una partita combattuta e dal risultato incerto, questa incertezza si rispecchia con delle quote dei bookmakers molto alte. L’1 si attesta a 2.25, l’X a 3.00 e il 2 a 3.10.

Per evitare brutte sorprese la giocata consigliata è un semplice Goal, quotato 1.90.

