Serie C, Ternana-Sicula Leonzio: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Ternana-Sicula Leonzio, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C.

Domenica 2 Febbraio alle ore 15.00 va in scena il match Ternana-Sicula Leonzio, valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

La Ternana, dopo il successo in Coppa contro il Catania, si concentra sul campionato. Il difensore della Alessandro Celli ha commentato così il risultato: “Devo ringraziare il mister e il direttore che mi hanno dato la possibilità di stare qui. Io do il massimo in allenamento e mi faccio trovare pronto. Diamo il massimo, pensiamo sia alla Coppa Italia che al campionato. Pensiamo partita dopo partita. Ora c’è la Sicula, poi pensiamo a Reggio e alle altre. Se pensiamo solo a Reggio e Bari sbagliamo”.

La Sicula Leonzio ha bisogno disperato di punti salvezza. I siciliani stazionano in fondo alla classifica al penultimo posto e sono reduci da un solo pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato, con una vittoria che manca addirittura dallo scorso 3 novembre.

La terna arbitrale che dirigerà la partita sarà formata dall’arbitro Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco e dai due assistenti Bocca e Fine.

Ternana-Sicula Leonzio: le probabili formazioni

Ternana (4-3-2-1): Tozzo; Nesta, Diakite, Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti; Damian; Furlan, Ferrante; Torromino

Sicula Leonzio (3-5-2): Adamonis; Bachini, Ferrara, Tafa; Parisi, Palermo, Bucolo, Maimone, Sabatino; Lescano, Grillo

Le quote e il pronostico del match

Secondo quanto riportato dai bookmakers, Ternana-Sicula Leonzio sarà un match a senso unico. I padroni di casa sono dati come super favoriti a 1.23, il pareggio è a 5.30 e la vittoria ospite è quotata 11.00.

Si consiglia quindi la giocata 1+Nogoal.

