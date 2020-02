Serie C, Bari-Virtus Francavilla: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 2 Febbraio alle ore 17.30 va in scena il match Bari-Virtus Francavilla, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C.

Domenica 2 Febbraio alle ore 17.30 va in scena il match Bari-Virtus Francavilla, valido per la 24esima giornata del campionato di serie C.

Tutto pronto al San Nicola per questo derby. I padroni di casa al momento sono secondi in campionato e, dopo il pareggio raggiunto nei minuti finali contro la Reggina, ora cercano una vittoria per rimanere sul treno dei migliori. Tra le file dei baresi da sottolineare l’assenza per squalifica di Bianco.

Alla viglia della partita, il Direttore Sportivo della Virtus Francavilla Mariano Fernandez ha rilasciato queste dichiarazioni: “Il Bari con il nuovo allenatore hanno trovato la quadra, è una squadra più tosta e con una qualità di gioco più alta rispetto al passato. Noi quando li abbiamo incontrati all’andata venivamo da un momento di difficoltà e con un altro allenatore in sella alla panchina biancorossa, era un momento particolare. Per noi fu una giornata storica“. E sulla propria squadra ha lasciato intendere un po’ di delusione: “Il rammarico è non aver avuto tutti gli effettivi sempre a disposizione, perché questa squadra poteva stare molto più su“.

Bari-Virtus Francavilla: le Probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Awua, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Sparandeo, Marino, Caporale; Albertini, Di Cosmo, Mastropietro, Risolo, Nunzella; Vazquez, Perez

Le quote e il pronostico del match

Qui di seguito riportiamo le principali quote dei bookmakers per Bari-Virtus Francavilla:

1=1.50; X=4.00; 2=6.25;

GOAL=1.95; NoGOAL=1.73;

Over2.5=1.80; Under2.5=1.87;

Nettamente considerati favoriti i padroni di casa, perciò si consiglia la giocata 1+Under2.5.

