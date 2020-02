Condividi su

Presa Diretta: anticipazioni e servizi di stasera 3 febbraio 2020

Oggi 3 febbraio 2020 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Presa Diretta. Il programma d’approfondimento giornalistico, condotto da Riccardo Iacona, approda ad un nuovo ed interessante appuntamento dedicato a scottanti temi d’attualità.

Obiettivo della trasmissione è quello di analizzare e mettere in luce le problematiche ambientali, economiche, politiche e sociali che attanagliano il nostro Paese per poi fornire modelli positivi di riferimento. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi stasera Presa Diretta!

Presa Diretta: anticipazioni e servizi di stasera 3 febbraio 2020

Questa settimana Presa Diretta affronterà una tematica di grande rilevanza non solo per il nostro Paese ma per tutta l’Europa. La comunità scientifica infatti ha più volte ribadito che negli ultimi anni abbiamo perso la metà delle specie di impollinatori, api selvatiche e farfalle, animali di fondamentale importanza sia per quando riguarda l’ambiente che le colture alimentari. Di queste ultime ben tre quarti dipendono da loro e quindi la drammatica scomparsa dei preziosi insetti rappresenta un pericolo per prodotti della terra come mele, pere, kiwi, mirtilli e mandorle. Il programma poi passerà al problema dei pesticidi, principali responsabili della catastrofe sopracitata che attualmente sono illegali ma le cui conseguenze continuano a pesare sui nostri alleati volanti. Altri prodotti sono stati immessi nel mercato ma non è ancora chiaro quali danni potrebbero causare.

Presa Diretta ha inoltre raccolto testimonianze di illustri studiosi impegnati nella ricerca di una soluzione per salvare gli insetti da un destino che sembra oramai segnato. Infine la trasmissione ci mostrerà i progetti che gli esperti del settore hanno elaborato per porre rimedio alla tragedia in atto e cosa possono fare i cittadini per contribuire a correre ai ripari. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3 dalle 21.20.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]