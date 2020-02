Condividi su

Tesla model Y: prezzo, scheda tecnica e quando esce

Solo di recente Elon Musk ha annunciato che le nuove Model Y saranno consegnate a partire dal mese di marzo, in occasione della presentazione trimestrale dell’azienda. Ma cosa sappiamo sull’ultima autovettura della Tesla? Questa autovettura è un SUV elettrico dal design innovativo. Scopriamo ora le caratteristiche tecniche e il prezzo del veicolo.

Tesla Model Y: design innovativo e specifiche sulla costruzione

Rispetto al modello della presentazione ci troviamo di fronte ad un’autovettura leggermente diversa. Nei mesi che hanno preceduto il lancio, vale a dire nel periodo di pre-produzione, la società ha apportato un buon numero di modifiche. Alcune parti cromate sono state rimosse, mentre è meno evidente il frontale modificato da linee più morbide. Queste modifiche sono molto più frequenti di quello che si crede, dato che le aziende operano numerosi test prima della messa in produzione. Nelle foto scattate alla Model Y ci sono anche frame riguardanti la linea di produzione. Uno degli obiettivi dell’azienda è quello di semplificare la produzione. Già in passato Musk aveva annunciato che il SUV sarebbe stato prodotto, a livello di telaio, in un unica operazione, la quale consisteva nella fusione dell’alluminio. Tale tecnica, qualora dovesse essere confermata, permette di passare da 70 elementi a un unico elemento.

Tesla Model Y: prezzo e autonomia migliorata

Grazie alle aggiunte della casa madre la Tesla Y potrà avere una autonomia ulteriormente migliorata. L’efficienza è da sempre uno dei punti forti dell’azienda automobilistica, un po’ meno però lo è il prezzo delle sue creazioni. La vettura è disponibile in pre-ordine alla modica cifra, si fa per dire, di 63.000 euro. Le consegne in Italia, stando alle prime valutazioni del configuratore, sono previste per il 2021.

